Cuándo empieza el otoño 2025 en España: esta es la fecha exacta del cambio de estación

El verano de 2025 está a punto de llegar a su fin. El mes de septiembre es sinónimo de cambio de estación en nuestro país. Tras algo más de tres meses, la época estival se despide para darle la bienvenida a la tercera estación del año, que como es habitual, comenzará con la llegada del segundo equinoccio.

Se trata de un fenómeno que se produce cuando el sol se encuentra sobre la línea del ecuador, provocando que el día y la noche de ambos hemisferios tengan la misma duración. A lo largo del año se producen dos equinoccios, el primero de ellos sirve para indicar el final del invierno y el inicio de la primavera y el segundo, para indicar el final del verano y el inicio del otoño, como es el caso del que ocurrirá próximamente.

Cuándo comienza el otoño

El segundo equinoccio del año tendrá lugar la próxima semana. Más concretamente, el lunes 22 de septiembre en torno a las 20:00 horas de la tarde en la península Ibérica. Será el momento exacto en el que se dará por concluido el verano y comenzará oficialmente el otoño en España.

Esta estación, además, se prolongará durante cerca de tres meses, finalizando el próximo domingo 21 de diciembre a las 15:00 horas. Durante ese día tendrá lugar el segundo solsticio del año con el que da comienzo el invierno.

Una pareja disfrutando del atardecer la voz

El próximo cambio de hora

A pesar de que el cambio de estación está a la vuelta de la esquina, los españoles aún tendrán que esperar un poco más para realizar el tradicional cambio de hora. Será durante la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre cuando los relojes se tendrán que atrasar una hora. Cuando las agujas marquen las 03:00, habrá que volver a situarlas a las 02:00 horas.

Esta modificación horaria es uno de los momentos más importantes del otoño, la tercera estación del año que está a punto de comenzar en nuestro país y que sirve para hacer la transición climática entre el calor extremo del verano y el frío intenso del invierno.