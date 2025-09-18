Aemet activa la alerta amarilla en la provincia de Cádiz: algunas zonas estarán cerca de los 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 18 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en zonas de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde las máximas oscilarán entre los 38ºC y 39ºC.

En la zona de la campiña gaditana en la que estará vigente el aviso amarillo los termómetros alcanzarán este jueves temperaturas máximas de 38 grados desde las 13.00 hasta las 20.00 horas.

En el resto de Andalucía, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles ocasionales en el interior. Contará con la presencia de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y en el Estrecho.

Además, las temperaturas mínimas no tendrán cambios en la vertiente mediterránea, en ligero ascenso en el resto; máximas con pocos cambios. Por último, habrá vientos flojos variables, con levante moderado en el litoral almeriense y en Cádiz, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el área del Estrecho.

Desde MeteoCádiz se apunta que podríamos estar ante «el último coletazo de calor». Y se detalla: «AVISO AMARILLO de AEMET por altas temperaturas (hasta 38°C) para este JUEVES de 13:00 a 19:59 horas. Zonas: Campiña Jerezana, Sierra excepto Grazalema, La Janda (zona interior)«.