Eclipse total de luna: cuándo será y cómo se verá desde Cádiz

El próximo domingo 7 de septiembre será posible observar un eclipse total de luna que será visible en alguna de sus fases desde gran parte del mundo: Asia, Oceanía, Europa, África, Antártida y el extremo oriental de Sudamérica. En el caso de España podrá verse como total, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias.

Cabe recordar que en un eclipse total, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta, por lo que hace que se oscurezca. La Luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, eso se debe a parte de la luz solar que es desviada por la atmósfera terrestre.

Desde Cádiz

La observación del eclipse se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial.

La Tierra comenzará a proyectar su sombra a las 18:27 horas, y se podrá apreciar cómo va avanzando en aquellas zonas en las que se vea el satélite terrestre. A las 19:31 horas el eclipse será total, aunque en Cádiz no se podrá ver hasta las 20:43 horas, cuando se produzca la salida de la Luna.

A medida que la Tierra avance en su movimiento de traslación, la luna comenzará a ser visible otra vez en un proceso que comenzará a las 20:56 y que concluirá a las 21:53.