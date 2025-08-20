La vendimia en Jerez sufre la doble amenaza del mildiu y el calor: 40% menos de uva

La Voz de Cádiz Jerez 20/08/2025

La última ola de calor registrada en la provincia de Cádiz y el resto del país, con varios días seguidos de elevadas temperaturas, ha perjudicado a la recogida de la uva en el Marco de Jerez, que ya estima en un 40% menos la producción de este año respecto a 2024, cuando a principios de la campaña se preveía en un 30%.

Así lo ha trasladado el presidente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, César Sanlúcar, quien ha señalado que la merma con respecto a la producción del año anterior «va a ser superior» a la que inicialmente habían previsto.

A los efectos del mildiu, un hongo que puede aparecer en años lluviosos como ha sido este 2025, se ha sumado esta «intensa y larga» ola de calor, con temperaturas «récord» en algunos casos, como en Jerez de la Frontera, que llegó a marcar 45,8ºC el pasado domingo, la máxima de España.

«Nos estamos encontrando con una uva con un grado alto, una uva sana que está muy falta de caldo, que pesa poco y que, por tanto, va a producir sensiblemente menos mosto del que inicialmente teníamos previsto«, ha advertido César Saldaña.

Aunque falta «una buena parte» de la vendimia por concluir, sobre todo en los pagos de la costa, que han estado menos afectados por el mildiu, y donde «probablemente la merma de la cosecha no sea tan alta», sí se espera que la previsión inicial del 30% de caída con respecto al año pasado «se vaya a superar ampliamente», advirtiendo de una caída del «40% o incluso algo más». En 2024 se vendimiaron 62 millones de kilos de uva.

Según datos del Consejo Regulador consultados, hasta el 19 de agosto se han vendimiado ya 24,9 millones de kilos de uva en los 31 lagares abiertos. De estas cifras, en Jerez se han molturado ya 18,3 millones en 18 lagares, seguido de Trebujena con 3,5 millones, Chipiona con 1,8 millones y Sanlúcar con 1,3 millones de kilos de uva.

Cabe recordar que ya este martes, Asaja Cádiz advertía de los daños que la ola de calor había ocasionado a las uvas que aún no se habían vendimiado. Por eso, pedía «sensibilidad» a la Consejería y al Ministerio de Agricultura para que habilitasen ayudas específicas para el viñedo afectado.