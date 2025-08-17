Menos uva, pero misma calidad: el mildiu marca el inicio de la vendimia en el Marco de Jerez

La vendimia en el Marco de Jerez vive sus primeros días. A día de hoy, se ha vendimiado el 25% de las casi 7.000 hectáreas de viñedo, mayoritariamente del interior, inscritas en el Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar. A partir de la próxima semana, a los aproximadamente 18 lagares que están ya en funcionamiento se sumará otra decena y así gradualmente hasta alcanzar los 36 que actuarán a lo largo de la vendimia. La recogida de uva de este año está marcada por la enfermedad del mildiu, originada por el hongo plasmopara vitícola, que ha afectado sobre todo en «los viñedos de interior, mientras que en la costa no ha sido tan grave».

Tras las primeras jornadas de vendimia, el Consejo Regulador mantiene la previsión de una caída del 30% en la producción respecto al año anterior, debido al «ataque más virulento de mildiu que se recuerda». Afortunadamente, el mildiu solo afecta a la cantidad, al secar los racimos, y no a la calidad de una uva que «está entrando en los lagares sana y en muy buenas condiciones».

«Nunca había tenido el grado de afectación que está teniendo este año. Se han dado las condiciones perfectas de humedad y temperatura para su proliferación. Además, las lluvias de mayo dificultaron la aplicación de tratamientos porque no se podía acceder a los viñedos con maquinaria», lamenta César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, quien asegura que ha sido un «año complicado para muchos viticultores». Sin embargo, el Marco de Jerez puede darse con un canto en los dientes. En otros puntos de Andalucía, el daño provocado por el mildiu ha sido mucho mayor. «Si se cumple el pronóstico del 30%, no escaparemos mal, porque en Montilla Moriles están haciendo una estimación del 50% de pérdidas, en Condado de Huelva del 70%...», afirma.

La peor parte se la han llevado los viñedos ecológicos del Marco de Jerez, ubicados en la zona del interior, donde se han dado las condiciones idóneas para la proliferación de los hongos. «Han perdido gran parte de la cosecha porque, para más inri, un cultivo ecológico tiene muchas limitaciones en cuanto a tratamientos y tipos de productos que pueden utilizar».

Sin embargo, no todo es negativo. A pesar del previsible descenso de la producción, la calidad de la uva es incontestable. «La uva está entrando muy sana porque mildiu tiene una cosa, y es que no merma la calidad, sino la cantidad. Lo que hace es que se se sequen determinado racimos y no hay producción ahí», explica el presidente del Consejo Regulador. Por otra parte, la vendimia en el Marco de Jerez es un proceso gradual: en cada viña hay un momento idóneo para la recogida de la uva, que debe tener una graduación superior a 10,5º Baumé. Por lo tanto, en los próximos días, será el turno de los viñedos del litoral.

El levante y la ola de calor que azota a la provincia de Cádiz ha sido el mejor aliado para los viticultores. «Los viticultores del Marco de Jerez estaban rezando para que hubiera levante, que seca y hace que la uva no engorde tanto, no acumule agua y produzca más azúcares. Además, previene que se rompan los racimos y que proliferen enfermedades como la botritis». Las altas temperaturas han provocado una aceleración de la maduración que hará que «la semana que viene estén casi todos los lagares funcionando».