Advierten de «graves daños» en la uva no vendimiada por la ola de calor

La asociación agraria Asaja-Cádiz ha advertido que la ola de calor, que en municipios de la provincia como Jerez de la Frontera ha llegado a situar los termómetros en 45,8 grados, ha causado «graves daños» en la uva no vendimiada en el Marco de Jerez, perjudicando «severamente» la producción, y ha pedido a las administraciones competentes ayudas específicas para el viñedo.

Asaja-Cádiz ha señalado que se han vivido «dos semanas de elevadísimas temperaturas, insólitas, que se han unido al viento de levante, contribuyendo a que no haya habido la humedad necesaria y a una pasificación acelerada«.

La situación se ha generalizado en los pagos del Marco que aún no se ha vendimiado y donde los viticultores «están viendo cómo sus cosechas se reducen al 50%».

Como ha recordado esta asociación agroganadera, la situación del sector ya venía marcada por la plaga de mildiu, que hizo aparición tras las lluvias de la pasada primavera y que va a provocar pérdidas de «en torno al 30 y 50% de la producción de este año», además de «un sobrecoste excesivo» para viticultores, que han tenido que aplicar «hasta ocho tratamientos cuando en un año normal no se pasa de dos».

En este sentido, Asaja-Cádiz ha recordado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, habilitó ayudas a las explotaciones agrícolas afectadas por daños provocados por adversidades climatológicas, con carácter no específico, que no eran específicamente por el mildiu ni para el viñedo, sino por adversidades climatológicas acontecidas en primavera, que hubiesen provocado pérdidas de un 100% de la producción en al menos un 30% de la superficie.

«Entonces tramitamos muchos expedientes para explotaciones vitivinícolas y para bodegas con superficie de viñedo, porque el mildiu fue producto de esas lluvias intensísimas», ha precisado la asociación, agradeciendo la puesta en marcha de unas ayudas cuyo plazo de solicitud finalizó en julio y se abonarán «a finales de año».

No obstante, para la asociación la situación actual es «igual de preocupante», puesto que ahora hay una producción «mermada por el mildiu y por la ola de calor», por lo que los viticultores «se han quedado sin apenas producción» y las viñas que se salvaron del mildiu «ahora tienen pérdidas de cosecha en torno al 40% y 50%».

Por ello, ha pedido «sensibilidad» a la Consejería y al Ministerio de Agricultura para que habiliten ayudas específicas para el viñedo ante lo que han calificado de «dramática situación» sufrida en esta campaña en el Marco de Jerez, que viene precedida de por sí «por años de producciones muy bajas por motivos climatológicos».