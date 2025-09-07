La producción caerá más del 40%: «Ha sido una vendimia excepcionalmente escasa»

La producción de la Bodega González Byass ha caído un 39% respecto al año anterior. Aun así, han salido 'bien' paradas de la campaña al no haber tenido tanta incidencia de mildiu: en el Marco de Jerez, ha habido fincas que han perdido hasta el 60%. Pero la peor parte se la han llevado los viñedos ecológicos, ubicados en la zona del interior, donde se han dado las condiciones idóneas para la proliferación de hongos. Las limitaciones para poder utilizar tratamientos y productos para hacer frente a las plagas han provocado que hayan perdido «gran parte de la cosecha».

Los viticultores recogen los últimos racimos de uva. El último lagar está previsto que eche el cerrojo aproximadamente el 12 de septiembre y darán así carpetazo a una vendimia que ha sido para olvidar. «Ha sido excepcionalmente escasa», afirman desde el Consejo Regulador. Según el informe de producción emitido por el organismo de control de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, se han molturado 34.349.990 kilos de uva, con una graduación media de 12,42º Baumé, entre los 35 lagares que han realizado labores de molturación en esta campaña.

A estas alturas de la vendimia, «teniendo en cuenta las entradas finales de uva que se están registrando en estos días», desde el Consejo Regulador estiman que «no se van a alcanzar los 34,5 millones de kilos». El año pasado se molturaron 62,5 millones, de modo que la caída en la producción rondará el 45%, unos 15 puntos más de lo que en un principio había previsto el Consejo.

Sin embargo, los datos tan dolorosos no implican que haya menos vino de Jerez en el mercado, debido que este producto se envejece en barricas antes de su venta a través del sistema de soleras y criaderas, por lo que permite al sector tener «un colchón» de existencias. Y mucho trabajo.

