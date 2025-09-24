Los investigadores ratifican a la Fiscalía en la segunda jornada por el hundimiento del 'Rúa Mar'

El juicio contra seis acusados por el hundimiento del pesquero 'Rúa Mar', hundido en enero de 2020 cuando supuestamente transportaba un alijo de drogas y dejando por el camino seis fallecidos, se reanudado este miércoles en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz con la declaración del instructor de la investigación, que ha ratificado los hechos como los relata la Fiscalía en su escrito de acusación.

Más de cuatro horas ha estado declarando el instructor de la investigación, que lleva en ella «desde que se constituye la organización, con todas las actuaciones que iban desarrollándose, hasta la fatídica noche del hundimiento del 'Rúa Mar', así como lo sucedido posteriormente».

Este miércoles, en la segunda sesión, además del instructor de la investigación han declarado otros cuatro agentes de la Policía Nacional y dos funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera. Igualmente, para este jueves está prevista la declaración de más agentes que formaron parte de toda la investigación.

Cabe recordar que la Fiscalía, que ha destacado la «brillante labor» que han hecho en la instrucción y su desarrollo la Unidad de la Udyco Central, ha pedido para el armador del barco 114 años de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal (dos años), contra la salud pública (dos delitos a seis años cada uno), homicidio (seis delitos a 15 años cada uno), estafa (un año), contra el derecho de los trabajadores (tres años) y por blanqueo de capitales (seis años). Además, pide una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

Asimismo, pide 19 años de prisión para la pareja sentimental del armador, 13 años para dos acusados supuestamente encargados de coordinar el alijo y seis años para otros dos acusados relacionado con la droga.

Los hechos relatados por la Fiscalía explican que el armador del 'Rúa Mar' ya estaba bajo vigilancia policial tras haber sido interceptado un alijo anterior, así como que la primera idea era utilizar otro barco de su propiedad para ese viaje, aunque finalmente se hizo en el Rúa Mar, que zozobró la madrugada del 23 de enero de 2020 con seis tripulantes en su interior, sin que hasta el momento hayan aparecido ni el barco ni cuatro de ellos.