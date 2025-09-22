Primer día del juicio por el hundimiento del 'Rúa Mar': se admiten las pruebas y las viudas piden justicia

Las viudas de los seis hombres fallecidos en el hundimiento del pesquero 'Rúa Mar' han acudido este lunes a la primera sesión del juicio asegurando que «se podría haber evitado» y pidiendo que «al menos, se haga justicia».

En el banquillo, seis acusados, con el armador del barco, Pedro Samuel Maza, como acusado principal que se enfrenta a una petición de 114 años de prisión por parte de la fiscalía por delitos de homicidio, pertenencia a organización criminal, contra la salud, contra los trabajadores, blanqueo de capitales y estafa en grado de tentativa. Además, pide una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

Asimismo, pide 19 años de prisión para la pareja sentimental del armador, 13 años para dos acusados supuestamente encargados de coordinar el alijo y seis años para otros dos acusados relacionado con la droga.

De los otros cinco acusados, solo cuatro estaban presentes en la sala ya que Jesús Heredia, del clan de los Pantoja, se encuentra fugado tras no presentarse en la cárcel de Castellón después de un permiso penitenciario, por lo que pesa sobre él una orden de búsqueda y detención desde el pasado mes de marzo.

Primera sesión

En la primera sesión del juicio se han tratado las cuestiones preliminares. La defensa ha solicitado que se anulen las escuchas telefónicas realizadas y las grabaciones realizadas por la Policía Nacional en el coche del armador. De momento, el tribunal las ha admitido. También ha tomado la misma decisión con la geolocalización de varios barcos de pesca implicados en la trama de narcotráfico.

Además, se ha informado que tras acogerse los acusados a su derecho de declarar al final del juicio, la sesión prevista para este martes ha quedado suspendida. Por tanto, el juicio se retomará el próximo miércoles con el testimonio de los instructores del caso, los mandos de Policía Nacional y de Aduanas.

Los hechos

El 'Rúa Mar' se hundió a 28 millas del Cabo Espartel el 23 de enero de 2020. El pesquero salió de Barbate en la jornada previa. En la tarde del 22 de enero el tío del armador, que estaba al frente del viaje como patrón, llamó para informar de que tenían una avería, así como posteriormente la pareja del armador dijo: «Que lo tiren». En la madrugada del 23, Salvamento Marítimo llamó hasta en cinco ocasiones al armador para informarle de que había saltado la radiobaliza de posicionamiento, lo que era señal de que el mástil había tocado agua. Cuando logran contactar con Pedro Samuel Maza, este oculta la existencia de un teléfono satelital que utilizaba para contactar con el barco.

A los pocos días, emergieron los cadáveres de dos tripulantes. Los otros cuatro nunca aparecieron, así como tampoco lo ha hecho el barco. Igualmente, a los 3 días se encontraron flotando dos fardos de 25 kilos de hachís cada uno que se vinculan con el 'Rúa Mar', que ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional junto a otros pesqueros por su vinculación con el tráfico de hachís.

Según la fiscalía, el armador actuó con «claro desprecio por la vida de los demás», teniendo en cuenta las deficiencias que presentaba la embarcación y su interés en ocultar la existencia del teléfono satelital.