Así es el increíble hotel de la costa de Cádiz que ha sido nombrado como el mejor resort de lujo de Europa y de España 2025

La Costa de Cádiz se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de España. Miles de personas acuden cada verano hasta el litoral gaditano para poder disfrutar de sus fantásticas playas y de los increíbles hoteles que se pueden encontrar en esta zona de la provincia. Complejos de lujo y confort que nada tienen que envidar a los del Caribe.

Uno de estos hoteles de la costa gaditana, de hecho, ha sido premiado recientemente en la gala de los World Luxury Hotel Award 2025 donde se entregan los premios a los mejores hoteles del mundo en diferentes categorías. En este caso, uno de los hoteles más condecorados ha sido el Royal Hideaway Sancti Petri, ubicado en Chiclana de la Frontera.

Fue el ganador de tres categorías distintas

El Royal Hideaway Sancti Petri siempre ha estado considerado como uno de los mejores hoteles de España e incluso Europa, una condición que ha podido conformar ahora tras la gala de los World Luxury Hotel Award 2025, donde ha sido premiado con hasta tres premios distintos: Mejor Resort Costero de Lujo en Europa, Mejor Resort de Playa de Lujo en España y Mejor Resort de Spa de Lujo de la región.

Estas distinciones destacan al complejo como uno de los más importantes de Europa. Un hotel donde es posible disfrutar de una estancia de lujo en un lugar privilegiado de la costa de Cádiz que cuenta con playas paradisíacas. Son algunos de los motivos que han hecho que el jurado se decante por este increíble complejo que cuenta con un gran número de comodidades.

Así es el Royal Hideaway Sancti Petri

Ubicado en plena playa de La Barrosa, el Royal Hideaway Sancti Petri es un extraordinario hotel de cinco estrellas que ofrece una experiencia única para todos sus visitantes. Todo el complejo cuenta con un diseño arquitectónico exquisito y un gran número de habitaciones perfectamente equipadas con la última tecnología y las máximas comodidades posibles.

Imagen del hotel Royal Hideaway Sancti Petri

El hotel también dispone de cinco piscinas de hidromasaje, lagos naturales y una extensión de 35.000 metros cuadrados de jardines tropicales, además de una amplia oferta de cinco restaurantes donde es posible disfrutar de platos andaluces y platos internacionales. Sus dos locales más destacados son Atuntante y Chez Lumière.

El Spa más grande de Andalucía

En el Royal Hideaway Sancti Petri es posible encontrar el mayor spa de Andalucía. Las instalaciones de la zona Spa & Wellness cuentan con una superficie de 3.650 metros cuadrados donde se ofrece una amplia gama de tratamientos, además de actividades de ocio y animación. Uno de los tres premios que ha recibido el hotel, de hecho, ha sido el del mejor spa de lujo de la región.

Imagen del spa del Royal Hideaway Sancti Petri Royal Hideaway Sancti Petri

Son algunas de las características de este increíble complejo situado a sólo 200 metros de la Playa de la Barrosa que puede presumir de ser el más lujoso de España y de Europa. Un lugar ideal para pasar unos días de vacaciones en la costa gaditana con todas las comodidades posibles.