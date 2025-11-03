El nuevo hotel de lujo de Sancti Petri anuncia su apertura para el verano de 2026

El complejo del Novo Sancti Petri contará el próximo verano con un nuevo hotel de cinco estrellas. Se trata de un establecimiento de alto standing solo para adultos, que después de tres años de obras encara la recta final hacia su inauguración. Su estreno está previsto para el el próximo mayo, según posibilidad que abre su web para realizar las primeras reservas de la temporada.

El Amàre Beach Hotel Sancti Petri abrirá sus puertas en uno de los parajes más exclusivos de la costa gaditana. A tan solo 55 kilómetros del aeropuerto de Jerez y 36 kilómetros de la ciudad de Cádiz, el hotel se integra en un entorno privilegiado que combina naturaleza, cultura y estilo de vida costero. El nuevo hotel contará con 352 habitaciones y ofrecerá un concepto solo adultos inspirado en el diseño mediterráneo contemporáneo, característico de la marca. Los espacios se han diseñado para aprovechar al máximo la luz natural y reforzar la conexión con el entorno, creando una atmósfera abierta y luminosa.

El hotel cuenta con amplias terrazas y vistas a la playa de La Barrosa LA VOZ

El proyecto contempla una inversión de 30,6 millones de euros, a la que se suma la creación de 230 puestos de trabajo, impulsando el desarrollo económico y turístico de la región. Se trata del tercer hotel de la marca Amàre Hotels, perteneciente a Fuerte Group Hotels. Con esta apertura, el grupo refuerza su posicionamiento en el segmento lifestyle dirigido exclusivamente a adultos. Fuerte Group Hotels es la división hotelera del Grupo El Fuerte, un grupo empresarial familiar andaluz fundado en 1957 por José Luque Manzano.

Fiel al espíritu de la marca, Amàre Beach Hotel Sancti Petri ha sido concebido como un espacio donde el diseño contemporáneo, el bienestar y la creatividad se entrelazan para llevar a la Costa de la Luz el consolidado concepto adults only de Amàre Hotels.

El proyecto arquitectónico ha sido desarrollado por el estudio Liev Rodríguez Arquitectura, mientras que el interiorismo ha corrido a cargo de Verum Hotel Development, responsables también del exclusivo Daia Slow Beach Hotel Conil, la marca slow travel de Fuerte Group Hotels que desembarcó en Conil de la Frontera la pasada temporada.

El estudio ha dado forma a un proyecto que combina el estilo mediterráneo con una cuidada selección de materiales y texturas en armonía con el paisaje. Las habitaciones y suites están diseñadas para maximizar la sensación de amplitud, aprovechando al máximo la luz natural. A este enfoque se suma una disposición fluida de sus dos piscinas principales con vistas al mar, además de una infinity pool ubicada en el rooftop y una cuarta piscina en la zona wellness.

Oferta gastronómica y de ocio

La gastronomía será otro de los pilares fundamentales del hotel, con una propuesta diversa que apuesta por la creatividad y el disfrute sensorial. El restaurante Hayaca, liderado por el chef con estrella Michelin Mauricio Giovanini, ofrecerá una experiencia latinoamericana contemporánea con espectaculares vistas al mar. A esta propuesta se sumarán el restaurante buffet Mare Nostrum, ideal para desayunos y cenas saludables en un ambiente luminoso y mediterráneo; y el Belvue, un lugar privilegiado para disfrutar de cócteles de autor con el sello del barman Diego Cabrera y de los atardeceres más icónicos de la costa gaditana.

Además, el proyecto contará con la participación de destacados curators gastronómicos como Carlos Navarro, responsable de la propuesta de sushi y subcampeón en 2024 de la final europea de los Japanese Culinary Arts Awards, y Meritxell Falgueras, ganadora del premio al mejor libro sobre educación enológica en los Gourmand World Awards 2021, quien curará la selección de vinos, aportando un sello de excelencia y diversidad a la experiencia culinaria del hotel.

En el ámbito del bienestar, el hotel contará con Amàre Wellness, un espacio concebido para cuidar cuerpo y mente desde un enfoque holístico. Dispondrá de tratamientos corporales y faciales firmados por Germaine de Capuccini, así como de un gimnasio, diseñado siguiendo la misma filosofía arquitectónica del hotel: espacios amplios, luminosos y abiertos, con un gran ventanal y terraza, y equipado con la última tecnología.

Amàre Beach Hotel Sancti Petri nace con la vocación de convertirse en un espacio que estimula la creatividad y la inspiración, integrando arte y cultura en su propuesta. Frente al mar, el hotel aprovecha la energía del entorno como catalizador creativo. En este contexto, el proyecto Amàre Art ocupará un lugar central: una exhibición artística, en constante evolución, que colaborará cada nueva temporada con artistas locales y emergentes. Además de exposiciones de arte en 2026, la programación de Amàre Sancti Petri ofrecerá música en directo que complementará la propuesta de entretenimiento del hotel.

De esta manera, Amàre Beach Hotel Sancti Petri amplía el universo de Amàre Hotels, reafirmando su identidad y consolidando su presencia en uno de los destinos turísticos más deseados de la costa andaluza. Esta apertura supone un paso adelante en la evolución de la marca, que continúa expandiéndose con una propuesta basada en la innovación y la creación de experiencias únicas para un público adulto, combinando diseño contemporáneo, gastronomía de autor y una propuesta cultural vibrante y cosmopolita