Huelga del Metal en Cádiz, en directo: manifestaciones, cortes de tráfico en la capital y en la Bahía y última hora

La provincia de Cádiz vive hoy una nueva jornada de la Huelga del Metal debido a la ruptura del preacuerdo entre sindicatos y Femca que tuvo lugar durante el día de ayer. La negociación, de momento, sigue adelante a la espera de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes y de por concluida la huelga. Sigue a través de LA VOZ de Cádiz todo lo que ocurra durante el día de hoy.

