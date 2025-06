UGT trata de reconducir la situación y abre una nueva vía para la negociación del preacuerdo

El sindicato UGT, firmante del preacuerdo del Metal con la patronal durante la madrugada del lunes, trata de reconducir la situación tras el enfrentamiento con CC OO, que rechazó ese documento. El secretario general de FICA UGT Cádiz, Antonio Montoro, ha expresado su voluntad de «intentar reconducir a todos los niveles» el conflicto del sector del metal, incluso involucrando a su sindicato «a nivel superior». En estos momentos, UGT trata de celebrar reuniones con CC OO y la patronal para zanjar el conflicto. Las primeras votaciones en las asambleas de trabajadores celebrada el lunes por la mañana han arrojado un resultado no esperado para UGT. Subcontratas de empresas tractoras en el Bajo de La Cabezuela no han aceptado el preacuerdo, lo que supuesto un duro revés para las expectativas de los firmantes. El propio Montoro reconocía que el mensaje que transmiten los trabajadores es el de seguir negociando y mantener la huelga indefinida

Montoro ha insistido en que su sindicato solo ha firmado un preacuerdo con Femca, «que no se ha entendido bien» y que, en cualquier caso, «es renegociable». Por ello, se ha comprometido a activar todas las vías de diálogo con CCOO, sindicato que no aceptó desde el primer momento el preacuerdo.

Este lunes la situación daba un giro radical a media tarde cuando UGT confirmaba que la huelga indefinida se mantenía y se abría de nuevo la mesa de negociación para debatir el preacuerdo. Horas ates, la dirección provincial de CC OO, con su secretaria general, Inmaculada Ortega, a la cabeza daba la puntilla al preacuerdo firmado entre UGT y la patronal del metal al advertir que era un «secuestro laboral» ya que su vigencia se había pactado para nueve años.

Este lunes, a última hora de la noche, Montoro recordó que la huelga continúa y defendió el preacuerdo. No obstante, reconoció que «hay trabajadores a los que no le gusta» y se mostró abierto a puntualizarlo. Sobre los puntos cuestionados por CCOO, reiteró que «hemos firmado por primera vez un protocolo para los fijos discontinuos, para que esto no sea una elección a dedo del empresario», y mostró su disposición al ver en la redacción final a quién pertenece el plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad, es decir, se pide una ampliacuión mayor de trabajadores para recibir este plus. El preacuerdo lo limita. «La patronal ha tomado nota de que la gente quiere que sea para todos», añadió.

En este escenario ha entrado en liza de forma muy contundente el sindicato CGT que ha convocado una huelga paralela rechazando el texto, al igual que la Coordinadora de Trabajadores del Metal, que considera que el preacuerdo condena «a la precarización del sector».