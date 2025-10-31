Guía completa de Halloween en la provincia de Cádiz: fiestas, rutas, eventos y planes terroríficos

Cádiz se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año con una agenda llena de fiestas, pasajes del terror, rutas misteriosas, planes familiares y actividades para disfrutar del Halloween 2025 en todos los rincones de la provincia.

Chiclana y el laberinto del terror

Chiclana de la Frontera volverá a vivir una noche de miedo con la celebración de su ya tradicional Laberinto del Terror, una de las actividades más esperadas del Halloween local.

El evento propone a los asistentes atravesar un laberinto de varios metros cuadrados decorado con todo tipo de elementos terroríficos. A lo largo del recorrido, personajes caracterizados con disfraces de miedo se encargarán de poner a prueba el valor de los más atrevidos, provocando algún que otro susto entre risas y adrenalina.

Esta tercera edición del Laberinto del Terror se celebrará el viernes 31 de octubre en el Colegio Maestro Aparcero, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

La actividad contará con dos recorridos diferentes, adaptados al público participante: una primera parte pensada para los más pequeños y otra destinada a jóvenes y adultos, con un nivel de miedo más elevado.

El acceso será totalmente gratuito, permitiendo que tanto familias como grupos de amigos puedan disfrutar de esta experiencia que se ha consolidado como una cita imprescindible del Halloween chiclanero.

El Puerto: la cabalgata de Halloween

En El Puerto de Santa María el miedo, la música y la diversión se darán la mano en un ambiente festivo que inundará las calles desde la tarde hasta bien entrada la madrugada.

A partir de las 18:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar del tradicional truco o trato por los establecimientos adheridos al programa. Comercios como Bazar Isabel, Sweet Mattilda, Peluquería Pilar Vázquez, RBJ, Sam Accesorios, Mercería Las Lobitas, Crearteland Centro, Tejas 100 Palacios, Milagros Bueno Moda, Puerto Mascotas, Souvenirs Los Milagros, Recuerda El Puerto, La Merced, Pequeñines, Antojitos Eventos, Mundo Arte, La Florería, El Brote Verde, Diony Modas, Farmacia María Josefa y Martínez Guerra, entre otros, abrirán sus puertas a los pequeños monstruos y fantasmas que recorran la ciudad en busca de caramelos y sonrisas.

A las 19:00 horas comenzará la esperada Gran Cabalgata de Halloween, que saldrá desde la Plaza Isaac Peral y recorrerá las principales calles del centro hasta la bajada del Castillo. Un desfile de disfraces, música y espectáculos que llenará el corazón de la ciudad de color, sustos y buen humor.

Muñecos animatrónicos en el Monasterio de La Victoria

De forma paralela, el Monasterio de la Victoria volverá a transformarse en el epicentro del miedo con el Pasaje del Terror «Pon a prueba tus miedos» y la versión nocturna de «Terror en el Monasterio», dos experiencias gratuitas que abrirán sus puertas desde las 19:00 hasta las 00:00 horas para quienes se atrevan a cruzar sus oscuras estancias.

La jornada culminará en la Plaza del Castillo, donde el espíritu de Halloween se mezclará con el sabor del otoño en el Oktoberfest, una gran fiesta que unirá gastronomía alemana, música en directo, animaciones y ambiente festivo hasta la una de la madrugada.

San Fernando: La Mansión del Grito Eterno

San Fernando ya se prepara para su metamorfosis anual. Cuando llega octubre, la ciudad se cubre de niebla, los escaparates se llenan de colmillos y telarañas, y hasta las farolas parecen parpadear con cierto aire de complicidad. Este Halloween 2025, la Isla de León se deja invadir por los monstruos clásicos: Drácula, Frankenstein, la Momia y el Hombre Lobo serán las verdaderas estrellas de un mes en el que el miedo se mezcla con el buen humor y la imaginación.

El espíritu de Halloween se cuela también en los hogares y negocios isleños gracias al IX Concurso de Ambientación. Es el momento de que las casas compitan con los cementerios, las tiendas se disfracen de castillos embrujados y las cafeterías se conviertan en refugios para brujas, vampiros o fantasmas con prisa por desayunar.

Pero el clímax, como cada año, llegará la noche del 31 de octubre, cuando el barrio de La Casería vuelva a convertirse en territorio prohibido para los corazones sensibles. Allí se alza Villa Carmela, rebautizada para la ocasión como La Mansión del Grito Eterno. Su pasaje del terror promete más de un susto y alguna que otra carcajada nerviosa: los que entran no siempre salen igual que entraron, aunque todos regresan con una historia que contar.

Cádiz y su circo del horror

La oscuridad cae sobre Cádiz y, con ella, llega el momento más esperado del otoño. El 31 de octubre, la ciudad se transforma: los ecos del mar se confunden con risas nerviosas, los faroles tiemblan en el aire húmedo y cada rincón parece guardar un secreto. Es la noche de Halloween, y Cádiz se entrega a su propio hechizo.

El centro histórico se convierte en un escenario de sombras y luces con la Gran Cabalgata de Halloween, que parte desde el Paseo Carlos III, junto al ECCO, y avanza entre disfraces, música y criaturas que parecen recién salidas de un sueño oscuro.

En el patio de la Casa del Niño Jesús, los más pequeños exploran La Plazuela del Truco o Trato, una calle encantada con diez casas tematizadas, talleres, animaciones y un escape room pensado para quienes prefieren el susto envuelto en risas y caramelos.

Los más atrevidos encuentran refugio —o condena— en el Circo del Horror, el pasaje del terror teatralizado que late en los bajos del Museo del Títere. Su puerta se abre esta noche, de 22:00 a 01:30 horas, para los que se atrevan a recorrer sus corredores y enfrentarse a lo desconocido.

También los barrios de extramuros se suman a la celebración. En la Glorieta Ana Orantes y el Parque Cinco Continentes, el miedo se mezcla con el bullicio familiar entre las 19:30 y las 22:00 horas, en un ambiente festivo donde la oscuridad no asusta, sino que invita a jugar.

San Roque y la Casa Maldita

San Roque invita este año a los más intrépidos a vivir una experiencia que pondrá a prueba los nervios y el corazón. Se trata de «La Casa Maldita», un pasaje del terror que abrirá sus puertas en la planta sótano del Teatro Juan Luis Galiardo los días 29, 30 y 31 de octubre, coincidiendo la última jornada con la Noche de Halloween. La entrada tendrá un precio de 5 euros.

Quienes se atrevan a cruzar el umbral descubrirán un recorrido lleno de sustos y escenarios oscuros, donde la luz apenas logra colarse entre sombras inquietantes y personajes siniestros que acechan en cada esquina.

La Casa Maldita promete más de un susto

Con una ambientación sorprendente y un montaje cuidado al detalle, La Casa Maldita promete hacer estremecer incluso a los más valientes, convirtiéndose en una cita imprescindible para quienes buscan celebrar Halloween de una forma diferente, intensa y llena de emoción.

