Pasajes del miedo, cabalgata y Oktoberfest: El Puerto celebra un Halloween para toda la familia

El Puerto de Santa María arrancará este martes 28 de octubre su agenda de Halloween, que se prolongará hasta el próximo 2 de noviembre con una amplia variedad de propuestas para todos los públicos. La Concejalía de Fiestas, encabezada por David Calleja, ha preparado un programa repleto de diversión, terror y animación que incluye pasajes del miedo, una gran cabalgata y la tradicional actividad de truco o trato en los comercios del centro.

El edil de Fiestas ha destacado que Halloween «se ha convertido en una cita imprescindible dentro del calendario portuense», y ha animado tanto a vecinos como visitantes a «salir a las calles, disfrazarse y participar con entusiasmo en una celebración que une a familias y amigos en torno a actividades gratuitas y originales».

La programación comenzará el martes con la apertura de 'Terror en el Monasterio', una experiencia que transformará el histórico Monasterio de la Victoria en un escenario de miedo y tecnología gracias a la primera exposición de animatronics de la provincia de Cádiz.

Esta actividad, de acceso libre, podrá visitarse de 17:00 a 20:00 horas, excepto el viernes 31, cuando abrirá de 19:00 a 00:00 horas.

31 de octubre: cabalgata, pasajes del terror y Oktoberfest

El viernes 31 será el día grande de la programación. Desde las 18:00 horas, los niños podrán disfrutar del truco o trato por los establecimientos adheridos, entre los que se encuentran Bazar Isabel, Sweet Mattilda, Peluquería Pilar Vázquez, RBJ, Sam Accesorios, Mercería Las Lobitas, Crearteland Centro, Tejas 100 Palacios, Milagros Bueno Moda, Puerto Mascotas, Souvenirs Los Milagros, Recuerda El Puerto, La Merced, Pequeñines, Antojitos Eventos, Mundo Arte, La Florería, El Brote Verde, Diony Modas, Farmacia María Josefa y Martínez Guerra, entre otros.

A partir de las 19:00 horas dará comienzo la Gran Cabalgata de Halloween, que partirá desde la Plaza Isaac Peral y recorrerá las principales calles del centro hasta llegar a la bajada del Castillo, llenando la ciudad de disfraces, música y espectáculos.

De forma simultánea, el Monasterio de la Victoria volverá a convertirse en un punto clave del miedo con el Pasaje del Terror «Pon a prueba tus miedos» y la versión nocturna de Terror en el Monasterio, ambos con entrada gratuita y horario de 19:00 a 00:00 horas.

La jornada concluirá en la Plaza del Castillo, donde se celebrará el Oktoberfest, una gran fiesta que combinará gastronomía alemana, animaciones, música en directo y ambiente festivo desde las 19:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada.

Fin de semana de diversión

El Oktoberfest continuará durante todo el fin de semana, hasta el 2 de noviembre, ofreciendo nuevas actuaciones y actividades dirigidas a todos los públicos.

El concejal David Calleja ha querido agradecer la implicación de comercios, asociaciones y colectivos locales que colaboran en la organización de esta cita. «Gracias a su esfuerzo e ilusión, conseguimos que El Puerto se llene de vida, color y creatividad durante estos días», ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo es que «Halloween sea una fiesta para disfrutar en familia, con propuestas seguras, gratuitas y llenas de diversión que inviten a vivir El Puerto con orgullo».