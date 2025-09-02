Un gaditano revela cuáles son los cinco mejores sitios para desayunar en la provincia de Cádiz: «Aquí muero yo»

La gastronomía de la provincia de Cádiz destaca por su materia prima. Productos únicos en el mundo como la carne de Retinto, el langostino de Sanlúcar, el vino de Jerez, el chicharrón de Chiclana o el atún rojo salvaje de almadraba. Aunque hay más, mucho más. Los bares y restaurantes gaditanos son un reclamo a nivel nacional y cuentan con un alto prestigio. Almorzar y cenar en la provincia es una experiencia para los sentidos. Pero también desayunar.

En una provincia con restaurantes con estrellas Michelín y donde cada vez se apuesta más por una gastronomía de cinco estrellas, las ventas de toda la vida siguen teniendo un hueco, y cada vez cuentan con más demanda. La calidad de sus productos, sus precios más asequibles y las generosas raciones hacen de estos establecimientos un auténtico tesoro. Bares y ventas donde desayunar no vale más de cuatro euros, donde puedes comer una tostada con la que puede alimentarse una familia entera. Un café el triple de grande del que sirven en Madrid, Sevilla o Barcelona y tres veces más barato.

El creador de contenido gaditano Jesús Sánchez (@jesusansal) ha publicado en la red social Tik-Tok un ranking de las cinco mejores ventas para «desayunar como Dios manda» en la provincia de Cádiz. Bares de toda la vida, y que es probable que vean que su clientela aumente próximamente.

En primer lugar destaca la venta Los Monteros, en Medina, dónde por 3,20 euros «pides la tostada con el café y te ponen un montón de manjares, cosas típicas de aquí. Un verdadero lujo». Tras desayunar en este establecimiento lo tiene claro: «aquí puedo morir yo».

La venta El 'Soldao', también en Medina, cuenta con productos «que son una gozada». En este bar «pides una tostada y te ponen todo esto (tomate, paté, zurrapa...) por solo 3,10 euros el café con dos tostadas». Mención aparte para el pan: «no sé como lo hacen pero están buenísimos».

El 'top 3' lo cierra la venta Pinto, en Vejer. Un restaurante en el que «el clásico es el bocadillo de lomo en manteca y huevo por 6,20 euros», aunque «también tienen su buena tostada de pueblo por 3,70 euros. Te ponen manteca 'colorá' y paté de jamón que está exquisito».

En cuarto lugar la venta Paquete, en Puerto Real. «El surtido que te ponen es buenísimo, menudo 'tostadón' con café por 3 euros». Cierra este peculiar ranking la venta Candela, también en Medina. «Esta gente se han pasado el juego de las tostadas. El surtido que te ponen está bueno y exquisito».