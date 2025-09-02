Así es la casa de María Jiménez en Chiclana: su hijo la alquila para las vacaciones y se encuentra a pocos minutos de la playa

Muchas celebridades escogen la costa de Cádiz como refugio para escapar de los focos y del ámbito mediático. El motivo no es otro que la tranquilidad y la gran calidad de vida que pueden encontrar en los pueblos del litoral gaditano, como era el caso de María Jiménez, fallecida tristemente hace dos años.

La artista sevillana encontró su refugio personal durante sus últimos años de vida en la costa de Cádiz. Un lugar donde podía descansar y escapar del estrés del día a día. Lo hizo una vivienda ubicada en Chiclana de la Frontera que se encuentra muy cerca de la playa y que ahora, además, se puede alquilar para pasar unos días de vacaciones.

La vivienda está gestionada por su hijo

La vivienda de María Jiménez en Chiclana está disponible para alquilar en la plataforma Booking. El encargado de publicar el anuncio ha sido su hijo Alejandro Sancho, que quiere que el legado de su madre siga presente a través de la que fuera su casa. «Cualquiera puede alquilarlo. La gente se va encantada. Como la diseñó ella y tal es una cosa bonita de poder compartir con la gente. Es por darle un homenaje a mamá», afirma Alejandro en unas declaraciones a Europa Press.

#alejandrosancho #chiclanadelafrontera ♬ sonido original - Europa Press @europapress El próximo 7 de septiembre se cumplirán dos años del fallecimiento de María Jiménez y, para sorpresa de muchos, su hijo Alejandro Sancho ha decidido alquilar por habitaciones la casa de Chiclana de la inolvidable artista, que se convirtió en su refugio en los últimos años de su vida. Una propiedad compuesta por 4 apartamentos de 25 metros cuadrados a solo cinco minutos de la playa, con jardín y piscina, "muy estilo Frida Kahlo" -ya que cada habitación está pintada de un color- que la cantante de 'Se acabó' diseñó y decoró personalmente para que se quedasen sus amigos cuando iban a visitarla, y que el joven ha decidido abrir al público no solo por motivos económicos, sino también como homenaje a su madre, a la que sigue teniendo muy presente en su día a día. #mariajimenez

Así es la casa de María Jiménez

Como ha explicado su hijo, cada rincón de la casa de María Jiménez en Chiclana fue diseñado y pensado por la propia artista. Se trata de una fantástica vivienda llamada Jacaranda que se encuentra en la zona de San Andrés Golf, a sólo 15 minutos en coche de la playa de La Barrosa.

Imágenes de los apartamentos Booking

La vivienda se divide en cuatro apartamentos independientes de 25 metros cuadrados que cuentan con camas dobles, un cuarto de baño propio, una zona de cocina con nevera y microondas, terraza y balcón con vistas a un gran jardín de 2.000 metros cuadrados que dispone de un pequeño estanque, una zona de barbacoa y una cocina común. En cuanto al diseño, las habitaciones cuentan con colores intensos que definen a la perfección la personalidad de la artista.

Las personas interesadas en la vivienda sólo tienen que acceder al anuncio que está disponible en Booking y consultar las fechas disponibles. Se trata de una oportunidad única para disfrutar del maravilloso legado de María Jiménez y pasar unos días de vacaciones en un lugar privilegiado de la costa de Cádiz.