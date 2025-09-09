La Fiscalía tilda de «espectáculo lamentable» los paseos de las narcolanchas y exige una «respuesta firme»

El aviso no es nuevo pero sí cada vez se amplía más. Ya son muchas las memorias que realiza cada año la Fiscalía -por cada una de sus áreas y niveles- y en las que hacen un balance y una evaluación sobre las responsabilidades que asumen en la defensa del Estado de Derecho y la ley. Como órgano clave en el funcionamiento del sistema judicial español exponen la situación de aquello que dentro de sus competencias creen más importante. Repasan el trabajo realizado y, también, llaman la atención sobre las carencias y peligros que detectan y las mejoras que hay que hacer.

Y en estos avisos siempre aparece destacada la sección dedicada a la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía Antidroga de cada provincia -donde existe delegación- traslada sus evaluaciones para que así se complete el informe. Y de nuevo, la provincia de Cádiz y Andalucía tienen un espacio importante en la Memoria porque esta actividad delictiva sigue ««muy activa y presente» en toda su costa.

De esta manera lo refleja el documento de la Fiscalía General del Estado: «Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y desde el punto de vista de visibilidad es, sin duda, la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas que hace notorio a la ciudadanía un fenómeno como el tráfico de drogas que, por su esencia, suele estar oculto y trata ordinariamente de pasar desapercibido».

Sin embargo, en la provincia de Cádiz esa supuesta clandestinidad de estos grupos criminales desaparece bastante a menudo y se muestran visibles y con descaro a cualquier hora y punto del litoral, a pesar de la presencia policial y las permanentes vigilancias y dispositivos que se continúa haciendo. «La exhibición constante y la provocación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan los narcotraficantes con el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido, es un desafío abierto al Estado que requiere una respuesta firme y adecuada», afirman.

Los fiscales hablan de «alarma e impotencia» por una «exhibición constante y provocación» a los agentes

Para la Fiscalía, todo ello está provocando «alarma e impotencia ante este fenómeno que se torna cada vez más grave puesto que, como reflejan las memorias de los delegados de la Fiscalía Antidroga en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir».

Las 'gomas', herramientas de «violencia»

Por otro lado, el Ministerio Público llama la atención sobre los modos «cada vez más violentos» en los que en los últimos años se hacen los alijos con estas embarcaciones semirrígidas y el riesgo que ello supone. Y que ha provocado la muerte. En febrero de 2023, el «asesinato» -lo define- de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate, otros cinco fallecidos más durante 2024 y «en lo que va de 2025, uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último recientemente en aguas internacionales, frente a las costas barbateñas».

Pero además de la violencia empleada por los pilotos de estas lanchas de enorme potencia, la Fiscalía vuelve a advertir que «el problema se ha hecho mayor» ya que «no solo se limitan a la introducción de hachís, sino que cada vez más se utilizan para el transporte de cocaína. Solo entre diciembre del año 2024 y enero de 2025 fueron intervenidas diez toneladas de cocaína en apenas dos semanas en zonas colindantes con el río Guadalquivir, en lo que es ya una nueva vía de entrada de esta droga en Cádiz-Sevilla con destino al resto de Europa».

Aumento de procedimientos y sobrecarga

Con respecto a la situación de los juzgados, la Memoria vuelve a destacar el hecho de la gran carga de trabajo que se soporta en sus diferentes salas debido al alto número de procedimientos, volumen de detenidos y complejidad de los asuntos. Así, la cantidad de diligencias de la provincia gaditana sigue en ascenso y ha pasado de 890 a 905 en 2024, lo que invierte la tendencia a disminuir que se plasmaba en los datos de 2023. Sin embargo, los datos de diligencias previas, que es «el más indicativo por el tipo de procedimiento, dejando fuera a las diligencias urgentes referidas a delitos de menor entidad», aumenta de 631 a 640. La Fiscalía de Algeciras es la que más asume, en cabeza, con 233 nuevas diligencias, seguida de la Fiscalía de Jerez con 188 y de Cádiz con 177 a las que se suman otras 48 en Ceuta. Por tipo de drogas, disminuyen las incoaciones de sustancias con grave daño del tipo básico (38 menos que en 2023) y, por el contrario, aumentan los cualificados que de 39 han pasado a 83, más significativamente en el Campo de Gibraltar, aumentando de 5 a 47.

Pero además de encargarse de estas investigaciones judiciales, el tráfico de drogas abarca en muchas ocasiones otro tipo de criminalidad asociada debido a la violencia con que actúan estos narcos, de forma que, de manera habitual, los delegados de la Fiscalía Antidroga tienen que colaborar en otros procedimientos con otros compañeros por estas causas solapadas. Especialmente ocurre en Cádiz donde se investigan varios asuntos que se han reseñado por relevancia y por su relación con el narcotráfico.

Uno de estos asuntos es el que se sigue por el asesinato en Chiclana en 2022 de un ciudadano holandés, de origen marroquí, y que fue ejecutado a tiros por un supuesto ajuste de cuentas por tráfico de hachís. Esta persona, como resalta la Fiscalía, era además un testigo protegido que declaró contra uno de los jefes de la Mocro Maffia en Países Bajos. Recientemente se detenía en Italia al último acusado por este crimen.

La Memoria también recala en la «situación excepcional derivada de la actividad criminal relacionada con el puerto y de la peculiaridad geográfica que supone el Estrecho; tal es así que casi el 75% de los delitos enjuiciados en la Sección de la Audiencia Provincial de Cádiz es por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y contrabando. Por ello, la Sección Antidroga y su delegada son especialmente activas en la incoación de diligencias de investigación, incoando 30 este año en las que se han autorizado 18 entregas controladas, entre las que destaca la que autorizó la intervención de 13 toneladas de cocaína incautadas a la organización criminal que se sigue en la conocida como 'operación Augur', investigación además seguida contra el ex inspector jefe de la UDEF en Madrid.

Delitos de blanqueo y armas

Además, la Fiscalía de Algeciras mantiene una intensa actividad en la investigación de delitos de blanqueo, por las que ha incoado ocho procedimientos, además de impulsar la averiguación de situaciones irregulares y con indicios de posible lavado de activos en los pagos de determinadas fianzas.

Destaca la celebración del juicio oral tras el que se consiguió la condena por dos delitos de asesinato en grado de tentativa, atentado y delito contra la salud pública con la imposición de más de 28 años al acusado que embistió dolosamente con su vehículo a dos policías nacionales causándoles lesiones gravísimas de carácter permanente.

Por su parte, el fiscal delegado de Jerez - que abarca el área de Jerez, Sierra y Costa Noroeste, con la desembocadura del río incluida- advierte también de que la situación del narcotráfico en la zona se mantiene y advierte del incremento de incautaciones de armas de fuego, muchas de ellas automáticas, lo que manifiesta «una violencia que ya se observa contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» como el disparo que sufrió un agente cuando intentaba impedir en un operativo una descarga de droga precisamente de una narcolancha.