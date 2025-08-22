Cae en Italia el último sicario acusado de ejecutar en Chiclana a Ebrahim Buzhu por un ajuste de narcotráfico

LA VOZ DE CÁDIZ Chiclana 22/08/2025

En el día de hoy, las autoridades italianas entregan a la Guardia Civil un reclamado por la ejecución en 2022 de un ciudadano holandés, cometido en Chiclana en el mes de enero de 2022. Sobre el ahora detenido pesaba una Orden Europea de Detención, OEDE, solicitada en el marco de la operación STOOM. La detención se produjo el pasado 11 de agosto en la ciudad italiana de Milán, resistiéndose a la misma y tratando que varios adictos se enfrentaran a la policía italiana esgrimiendo jeringuillas hipodérmicas. El traslado se ha producido vía aérea Milán-Barajas, estando previsto que preste declaración judicial por su participación en el asesinato de Ebrahim Buzhu. Con la detención de este individuo y su posterior entrega a la Guardia Civil, se pone de manifiesto la excelente cooperación entre las autoridades judiciales y policiales de ambos países.

Cabe recordar que, a finales del mes de junio de 2022, la Guardia Civil detenía a cinco personas por el asesinato de Ebrahim Buzhu, cometido en el mes de enero de ese mismo año en Chiclana de la Frontera. La víctima -de nacionalidad holandesa- fue ejecutada de un disparo en la cabeza, motivado por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. Posteriormente, trasladaron el vehículo en el que se habían desplazado hasta otro punto de la localidad para incendiarlo, con la intención de borrar pruebas.

La víctima estaba relacionada con un caso de narcotráfico de la «mocro mafia» holandesa. Durante la investigación, desarrollada con la colaboración de EUROPOL, así como de las autoridades judiciales y policiales de Francia y Holanda, los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, realizaron registros y detenciones en Chierry (Francia), Benalmádena y Alahurín el Grande (Málaga), y Guadiaro, San Martín del Tesorillo y Chiclana de la Frontera (Cádiz), en colaboración con las autoridades judiciales y policiales de Holanda y Francia, y se solicitó una Orden Europea de Detención, OEDE, sobre la persona de R.B. de 44 años de edad, quien en el momento de los hechos, mantenía una relación sentimental, que lo unía al resto de detenidos en la fase de explotación de la operación.

Los delitos que se les imputan son asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, daños y encubrimiento, en diferentes grados, en función de su participación en unos hechos de los que entiende el Juzgado Mixto nº 1 de los de Chiclana, en coordinación con la Fiscalía de Cádiz.