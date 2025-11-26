SUCESOS

El primer detenido por el crimen de Valdelagrana, a prisión acusado de homicidio y robo

La Policía continúa con la investigación para localizar a un segundo implicado, el posible autor material de la muerte de Mabel

Investigan la muerte violenta de una mujer en Valdelagrana

Primer detenido por el crimen de Mabel, la mujer asesinada en su casa de Valdelagrana

La Policía Nacional precintó la casa en la que se encontró el cadáver de la mujer
La Policía Nacional precintó la casa en la que se encontró el cadáver de la mujer NACHO FRADE
Macarena García

Macarena García

La conmoción llegó a los vecinos de Valdelagrana el pasado domingo a a raíz de la muerte de Mabel, una mujer de 72 años, que fue encontrada con evidentes signos de asfixia. Tal y como adelantó LA VOZ, al poco de encontrar el cadáver se detuvo a un hombre como presunto culpable. Según fuentes consultadas, se trata de un hombre que tenía «confianza» con la víctima y que le hacía trabajos de mantenimiento y limpieza en el jardín y la casa.

A este primer detenido le constan antecedentes penales y, según otras fuentes, estaba en programas de reinserción. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María, ha ordenado este miércoles su ingreso en prisión acusado de homicidio y robo con violencia.

Búsqueda de un segundo hombre

La policía aún busca a un segundo sospechoso que también estaría realizando labores de mantenimiento en la casa de la calle Murcia y que, de momento, está en paradero desconocido.

El detenido ha sido enviado a prisión acusado de homicidio y robo con violencia

El primer detenido por el crimen de Valdelagrana, a prisión acusado de homicidio y robo
NACHO FRADE

Los agentes de la UDEV no han dejado de buscar a este individuo o cualquier otra pista ni un solo momento. Los indicios sitúan a ambos en el lugar del crimen y se cree que andaban «entrando y saliendo» debido a que Mabel estaba haciendo arreglos en su casa.

En cuanto a los motivos del crimen, los agentes encontraron una caja fuerte que estaba abierta, lo que lleva a pensar que los dos presuntos culpables pretendían cometer un robo.

