El primer detenido por el crimen de Valdelagrana, a prisión acusado de homicidio y robo

La conmoción llegó a los vecinos de Valdelagrana el pasado domingo a a raíz de la muerte de Mabel, una mujer de 72 años, que fue encontrada con evidentes signos de asfixia. Tal y como adelantó LA VOZ, al poco de encontrar el cadáver se detuvo a un hombre como presunto culpable. Según fuentes consultadas, se trata de un hombre que tenía «confianza» con la víctima y que le hacía trabajos de mantenimiento y limpieza en el jardín y la casa.

A este primer detenido le constan antecedentes penales y, según otras fuentes, estaba en programas de reinserción. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María, ha ordenado este miércoles su ingreso en prisión acusado de homicidio y robo con violencia.

Búsqueda de un segundo hombre

La policía aún busca a un segundo sospechoso que también estaría realizando labores de mantenimiento en la casa de la calle Murcia y que, de momento, está en paradero desconocido.

El detenido ha sido enviado a prisión acusado de homicidio y robo con violencia

Los agentes de la UDEV no han dejado de buscar a este individuo o cualquier otra pista ni un solo momento. Los indicios sitúan a ambos en el lugar del crimen y se cree que andaban «entrando y saliendo» debido a que Mabel estaba haciendo arreglos en su casa.

En cuanto a los motivos del crimen, los agentes encontraron una caja fuerte que estaba abierta, lo que lleva a pensar que los dos presuntos culpables pretendían cometer un robo.