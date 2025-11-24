Investigan la muerte violenta de una mujer en Valdelagrana

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte violenta de una mujer de 72 años, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en el interior de su chalet en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María. El aviso, registrado a mediodía, activó de inmediato el protocolo por posible homicidio, según confirman fuentes policiales.

Hasta el lugar se desplazaron los agentes que hallaron indicios de una muerte no accidental. Las primeras comprobaciones descartan, en principio, que se trate de un caso de violencia de género. La mujer, divorciada desde hace años y residente habitual de la zona, vivía sola. La Policía investiga un posible robo que habría finalizado de forma violenta y con el fallecimiento de la víctima.

La víctima era una persona conocida en el entorno y que vivía durante todo el año en Valdelagrana. La presencia policial hizo saltar las alarmas en el vecindario. Un equipo de la Policía Científica inspeccionó la vivienda en busca de huellas o cualquier indicio que pueda determinar qué ha sucedido. Entre los elementos analizados se encuentra la posible existencia de maniobras compatibles con un estrangulamiento, algo que se tendrá que confirmar con la autopsia. El cuerpo sin vida de esta vecina de Valdelagrana fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cádiz, donde este lunes se prevé realizar el examen forense.

De momento la Policía toma declaración a vecinos y revisa cámaras de seguridad para identificar cualquier movimiento extraño en los momentos previos al suceso.

Recuerdos de 2023

El hallazgo del cuerpo sin vida de esta vecina de Valdelagrana ha sacudido y conmocionado a esta tranquila zona de El Puerto a la vez que ha recordado la muerte también violenta de Eva María A. en enero de 2023 en uno de los pisos de Bahía Sherry. En ese caso fue un crimen machista ya que la víctima falleció de un disparo en la cabeza a manos de su pareja, Carlos, quien ya había estado en prisión por agredir a una expareja. Curiosamente este fatal acontecimiento también se producía un domingo. La de Eva fue la primera muerte por violencia de género en Andalucía en 2023.