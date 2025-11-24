Consternación tras el crimen de Valdelagrana: «¡Es una desgracia!»

Es lunes y las calles de Valdelagrana están desiertas. La calma solo es rota por el susurro del viento, pero en el ambiente se respira una tensión fuera de lo común. El domingo al mediodía, una mujer de 72 años fue hallada muerta con signos claros de violencia en el interior de su domicilio. El suceso ha pillado por sorpresa a un vecindario que no está acostumbrado a ser el escenario de este tipo de noticias. «Esta es una zona muy tranquila», relata una de las pocas vecinas que se atreve a hablar.

En la urbanización portuense impera la ley del silencio. En la calle Murcia, donde se ubica una de las viviendas de la mujer fallecida, conversan dos vecinas. Hablan de lo ocurrido. «Yo me he enterado por los medios de comunicación», expresa una de ellas. «Yo he estado el fin de semana fuera», explica la otra vecina, que no quiere alargar más la conversación y vuelve a entrar en su casa. La gravedad del episodio ha consternado por completo a la urbanización. «Son circunstancias que pueden ocurrir en cualquier lado. Es una desgracia», lamenta una de las residentes de la urbanización, quien asegura no sentir miedo tras lo ocurrido.

Además, señalan que en el vecindario se «vive de manera muy independiente». «Yo la conocía de hola y adiós». Valdelagrana está conformada por chalés, gran parte de ellos utilizados como segunda residencia, lo que explica una tranquilidad que contrasta con los meses de verano.

La víctima, divorciada desde hace años y residente habitual de la zona, vivía sola y contaba con dos chalés conectados: uno con acceso por la calle Murcia y otro por la calle Albacete, cuya puerta de entrada ha sido precintada por la Policía Nacional, quien está a cargo de la investigación. Los agentes desplazados hasta el lugar de los hechos hallaron indicios que descartaban una muerte accidental. En este sentido, las primeras comprobaciones tampoco apuntan a un caso de violencia de género, sino más bien a un robo que terminó con la señora tristemente fallecida.

La Policía Científica se personó en el domicilio en busca de huellas o cualquier indicio que puedan esclarecer lo ocurrido. A la espera de los resultados de la autopsia, que se realizará en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz, los primeros análisis señalan la posible existencia de maniobras compatibles con un estrangulamiento. Mientras tanto, la Policía toma declaración a vecinos y revisa cámaras de seguridad para identificar cualquier movimiento extraño en los momentos previos al suceso.

A la espera de que la investigación avance, la urbanización de Valdelagrana sigue conmocionada por un suceso poco habitual entre sus calles. La tensa calma reinará en esta zona de El Puerto hasta que se esclarezcan los hechos y se dé con el responsable o los responsables de lo sucedido.

Agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Comisaría de El Puerto ha tomado el mando de las pesquisas que se están realizando. Mientras la rumología de lo que pudo ocurrir en la vivienda donde apareció el cadáver circula desde este domingo. Sin embargo, y cuando ya el juzgado ha decretado el secreto sumarial de la causa durante la mañana de este lunes, solo las fuentes oficiales podrán informar certeramente de lo que parece un crimen violento que tiene de momento la tesis del robo como la principal causa.

