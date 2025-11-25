Primer detenido por el crimen de Mabel, la mujer asesinada en su casa de Valdelagrana

Parece que el ladrido de perros y también unas luces encendidas comenzaron a levantar las sospechas de algunos vecinos de la zona del Caballo Blanco en Valdelagrana de que algo «extraño» podía estar pasando. Ese fue el principio de esta triste historia que ha acabado con una mujer de 72 años como víctima de un terrible suceso en un barrio habitualmente tranquilo de El Puerto. Valdelagrana temblaba este domingo a medida de que se iban enterando de que una de sus vecinas, Mabel, una señora divorciada hace tiempo, tranquila, sin problemas aparentes, había sido encontrada muerta con signos evidentes de haber sido asfixiada. Allí mismo, en la otra calle, en esa casa, en la propia urbanización. En una vivienda cerca de la antigua iglesia.

La denuncia llegó hasta la Policía Nacional y los agentes se pusieron de inmediato en alerta pero finalmente sólo pudieron corroborar la peor de las noticias. Entraban en dos viviendas y en una de ellas encontraban el cuerpo sin vida de Mabel con evidentes signos de asfixia. Agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Comisaría de El Puerto trazaban en el momento las posibles vías de investigación y este mismo domingo, al poco de hallar el cadáver, detenían al primer posible autor. Según ha podido saber LA VOZ de fuentes consultadas, se trata de un hombre que tenía «confianza» con la víctima y que le hacía trabajos de mantenimiento y limpieza en el jardín y la casa.

El arrestado es un hombre que hacía labores de mantenimiento y cuidado en el chalet de la víctima

Pero al parecer no estuvo solo. Esta persona, a la que le constan antecedentes penales y que, como indican otras fuentes, estaba en programas de reinserción, no fue el único que estuvo allí. Hay otro investigado, que también estaría realizando labores de mantenimiento de la casa de la calle Murcia y que, de momento, está en paradero desconocido. Los agentes de la UDEV no han dejado de buscar a este individuo o cualquier otra pista ni un solo momento junto a la Policía Científica que sigue tomando muestras. Al parecer los indicios sitúan a ambos en el lugar del crimen y se cree que andaban «entrando y saliendo» debido a que Mabel estaba haciendo arreglos en su casa.

Por otro lado, en cuanto a los indicios o motivos de este homicidio o asesinato -ya se delimitará- los agentes encontraron una caja fuerte que estaba abierta lo que podía ser una clara evidencia de que los que acabaron con la vida de la víctima iban a robar. En cuanto a la otra casa, cuya propiedad no está clara que fuera de Mabel, también se realizó una entrada y registro del domicilio para buscar más pruebas encaminadas a este sentido.

El único detenido e implicado hasta el momento pasará a disposición del juzgado que instruye la causa en las próximas horas. La Policía Nacional sigue con la investigación para llegar hasta el final y dar con los presuntos culpables de la muerte de esta señora que vivía sola y tranquila en su casa de Valdelagrana.