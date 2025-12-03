El presunto autor material del crimen de Valdelagrana se había fugado de un centro de inserción y tenía antecedentes por robo y abusos sexuales

El último detenido y al parecer el posible máximo implicado en la muerte de Mabel, una vecina de 72 años cuyo cuerpo sin vida apareció en su casa de Valdelagrana, en El Puerto, tiene una seria trayectoria delictiva a su espalda. Este individuo, arrestado tan solo a la semana y poco del crimen, intentó huir de la Policía pero esta vez no lo logró. Los agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Comisaría portuense no pararon de buscarlo hasta que lo encontraron. Tenían «pleno conocimiento» de su participación en el crimen y fueron a por él.

Y entre estos indicios uno de ellos llama especialmente la atención. Y es el recorrido que acumula este sujeto por detenciones y condenas anteriores. Según ha podido saber este periódico, este sujeto se encontraba fugado del Centro de Inserción Social de Jerez (CIS) cuando presuntamente acabaron con la vida de la vecina de Valdelagrana. Es decir, cumplía allí un tercer grado y no habría vuelto tras un permiso. Estaba prófugo.

Pero además, y como aseguran algunas fuentes, no es la primera vez que se le arresta ya que acumula un amplio historial de antecedentes policiales por delitos como abusos sexuales, malos tratos, quebrantamiento o, precisamente, robo con fuerza. Cabe recordar que el supuesto móvil del crimen de Valdelagrana fue el robo.

Noticia Relacionada Primer detenido por el crimen de Mabel, la mujer asesinada en su casa de Valdelagrana María Almagro La Policía Nacional arrestó ya el domingo a uno de los sospechosos mientras que hay otro identificado que podría estar fugado. Ambos estaban haciendo trabajos de mantenimiento en el chalet

Noticia Relacionada El primer detenido por el crimen de Valdelagrana, a prisión acusado de homicidio y robo Macarena García La Policía continúa con la investigación para localizar a un segundo implicado, el posible autor material de la muerte de Mabel

Los implicados: tío y sobrino

Por otro lado, según confirmó la Policía, este hombre era el tío del otro implicado y primer detenido: un joven que hacía labores de mantenimiento y ayudaba en este tipo de tareas y jardinería a Mabel. Tras los hechos huyó junto a su actual pareja -también arrestada por posible encubrimiento- y sus dos hijos hacia Portugal. Lo hicieron en el coche de la fallecida y gastando el dinero que supuestamente le habían robado. Los agentes le siguieron en todo momento la pista con la colaboración de las autoridades portuguesas y ya lo pudieron detener a su regreso a El Puerto donde permanecía escondido.

Los vecinos alertaron de que el perro no dejaba de ladrar y había luces encendidas

Como se recordará fue el pasado 20 de noviembre cuando los vecinos alertaron a la Policía de que algo le podría haber pasado a esta vecina debido al constante ladrido de su perro y también a unas luces encendidas. Agentes de radiopatrullas acudieron y vieron como uno de los dormitorios estaba revuelto. La madrugada del 21 los bomberos accedieron pero no vieron a la vecina, sin embargo sí a su perro que ladraba desesperado en un cuarto encerrado.

Con este sobreaviso de una más que probable desaparición no voluntaria, los agentes de la UDEV comenzaron a investigar y comprobaron como el 'mantenedor' de la casa había sacado dinero junto a otro hombre con la tarjeta de la víctima. Se pidió entonces el registro de la vivienda del primer sospechoso y efectivamente la Policía encontró en su casa el móvil de Mabel y las llaves del chalet.

Video. Traslado del segundo detenido y máximo sospechoso. la voz

Un crimen violento desde el primer momento

Así se trasladaban a Valdelagrana y durante una segunda inspección, a una segunda casa también de propiedad de la víctima, que estaba deshabitada, hallaron ya su cuerpo sin vida. La apariencia del cadáver ya apuntó directamente a la muerte violenta.

Desde entonces los esfuerzos se encaminaron a encontrar a todos los implicados. Así y sabiendo que este segundo individuo se podía haber dado a la fuga con el coche de Mabel se le posicionó en Portugal. Su pareja era detenida en Badajoz y él al día siguiente tras su huida por tierras portuguesas en El Puerto. En tan solo algo más de diez días los agentes han resuelto este caso y han detenido a los presuntos culpables.

Los tres investigados son vecinos de la localidad portuense. Se sospecha que el máximo implicado, el posible autor material, sería la persona que huyó. El otro habría declarado una versión exculpándose, «que sólo lo vio», pero todo queda pendiente de la investigación de la instrucción de este trágico caso que continúa su curso.