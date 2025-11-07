Caza a los narcos, la droga y los fusiles de asalto también por el río Guadalete

De nuevo el narcotráfico ha vuelto a enseñar sus garras en la provincia siendo cortadas en esta ocasión por la Policía Nacional. Ahora, ha sido en el río Guadalete, un ruta que sigue tomando fuerza y más aún desde que las semirrígidas esperan en alta mar a poder seguir con los alijos cuando reciben más combustible. También desde que ha entrado la cocaína a ocupar su espacio en las 'gomas'.

Así, y tras detectar la cada vez más transitada entrada y salida al río a su paso por El Puerto o también llegando hasta Doña Blanca, agentes de la Policía Nacional pusieron en marcha una investigación que ha terminado de manera exitosa con la intervención de dos toneladas de hachís, dos todoterrenos robados y un AK-47, un fusil de asalto que se guardaba junto a la mercancía en una finca de Jerez.

Según explican fuentes policiales en una nota, los agentes habían detectado «un incremento de la actividad criminal en esta zona, donde embarcaciones neumáticas de entre seis y ocho metros de eslora, equipadas con uno o dos motores, eran utilizadas para bajar el río hasta el mar y encontrarse en aguas abiertas con las denominadas Embarcaciones de Alta Velocidad (EAV's), cargadas con grandes cantidades de droga, principalmente hachís y, en algunos casos, cocaína».

Tras realizar el trasbordo de la mercancía en alta mar, las embarcaciones tipo goma regresaban por el río para alijar la droga en sus orillas, siendo posteriormente transportada en vehículos todoterreno 4x4 hasta las denominadas 'guarderías' o 'caletas', donde era almacenada antes de su distribución por España y otros países europeos.

El asalto

De esta forma durante la madrugada del día 2, se estableció un importante dispositivo para poder detectar e interceptar a los tripulantes de estas embarcaciones y la mercancía siguiendo su ruta. Al poco tiempo, sobre las tres de la mañana, entraban tres narcolanchas cargadas de droga río arriba. Le seguían dos todoterrenos. Los agentes esperaron pacientemente el desembarco y siguieron a los coches a una finca cercana, en Jerez, que les servía de 'guardería'.

Con la correspondiente autorización judicial del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Jerez de la Frontera, se practicaron entradas y registros en ambas fincas, logrando intervenir 2.000 kilogramos de hachís, un fusil de asalto AK-47 con su cargador municionado, y dos vehículos Land Cruiser sustraídos.

Se da la curiosidad que los todoterrenos contaban con un sistema instalado de extintores con tubo dirigidos a la parte trasera, diseñado para expulsar polvo y dificultar la persecución policial durante las fugas.

Como resultado de la operación, fue detenido un hombre, natural de Jerez de la Frontera, quien fue trasladado a los calabozos de la Comisaría Local de Jerez. El detenido pasó a disposición judicial en la mañana del 4 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Jerez en funciones de guardia.