Dos golpes de récord contra los narcos en Cádiz: pillados un camión con 15 toneladas de hachís y una banda con armas israelíes y cocaína en el río

A diario o cuatro o cinco veces por semana -mínimo- llegan noticias de cómo el narcotráfico sigue presente en todo el territorio gaditano. Y de cómo se intenta combatir y frenar. En cualquier punto y de todas sus formas. Sea litoral, interior, o en su frontera. Allá donde las mafias organizadas que se dedican a sacarle provecho a la adicción intenten descargar o trasladar la mercancía para llevarla tierra adentro, hacia Europa, con destinos y clientes por todo el continente.

Por ello y por los cientos de millones de euros que así se embolsan, esta actividad continúa, rebasando límites legales, sin escrúpulos y echándole un pulso permanente a las fuerzas policiales que siguen persiguiendo de forma constante este delito. Y en esta batalla, en estos últimos días en Cádiz se han realizado dos importantes operaciones que este periódico ha podido conocer y adelantamos, y que dan cuenta del trasfondo criminal y la gravedad que tiene esta problemática que no cesa.

Una de ellas llegaba a su fase de explotación este pasado martes cuando agentes de diferentes unidades de GRECO de la Policía Nacional apoyados por otras secciones interceptaban en Sanlúcar un camión cargado de hachís. Cargado hasta el punto de contener más de 15.000 kilos de esta droga -15 toneladas- y que, al parecer, estaban vaciando para esconder los fardos en una finca que les iba a servir de guardería hasta trasladar todos los paquetes a su destino.

En dicha operación se ha detenido a una quincena de personas de diferentes nacionalidades. La investigación, bautizada como 'Ratón', se centra en la desarticulación de una organización formada por ciudadanos magrebíes que con apoyo de vecinos de Cádiz y Sevilla realizaban alijos de grandes cantidades de hachís. El camión procedía de Marruecos y pudo pasar -presumiblemente ya de forma 'vigilada' en el seguimiento- por el puerto de Algeciras.

Esta importante actuación policial es muy significativa ya que se trata de una de las mayores incautaciones que se han hecho de tal cantidad de hachís de una sola tacada. Hay que tener en cuenta que en una narcolancha pueden llegar a colar entre 1.500-4.000 kilos de esta droga dependiendo de la dimensión de la semirrígida y la tripulación que vaya. Y en esta ocasión han sido más de 15.000 kilos de una vez lo que en el mercado superaría los cientos de millones de euros. Además, en el operativo los agentes pudieron intervenir al menos un arma, una pistola Glock con dos cargadores municionados. También se han decomisado varios coches.

Hachís interceptado en un camión en una foto de archivo. la voz

Pero si este operativo es destacable, también lo es otro realizado de nuevo por el GRECO hace algo más de una semana en la desembocadura del río Guadalquivir.

Según ha podido saber este periódico, los agentes han desarticulado un grupo criminal con la detención de una decena de personas y a los que se les ha incautado una tonelada de cocaína en una finca ubicada en Coria. Llama la atención que algunos de los implicados son ciudadanos de Europa del Este. Al parecer se les habrían intervenido diferentes armas con las que supuestamente custodiaban tal cantidad de droga. Entre ellas, varias semiautomáticas y también UZI, un modelo de subfusil de procedencia israelí. La investigación, que se encuentra bajo secreto sumarial, continúa abierta.

No es la primera vez que se encuentra una importante cantidad de cocaína en una finca en Coria del Río. En diciembre del pasado año una operación de la Guardia Civil destapó otra guardería donde los narcos almacenaban alijos en zulos subterráneos formados por contenedores marítimos. En esa ocasión cogieron el que llamaron «el mayor alijo de cocaína introducido mediante narcolanchas en el sur de España»: siete toneladas.

Noticia Relacionada Incautada por primera vez un arma israelí a los narcos en Cádiz: la Uzi, la ametralladora «cómoda y letal» María Almagro Este subfusil de guerra, que se distingue por su imponente potencia, ha sido intervenido por la Policía Nacional en una de las operaciones desarrolladas en el Guadalquivir

Noticia Relacionada Alerta ante una nueva ruta de entrada de 'coca' por Cádiz: de buques portacontenedores a narcolanchas, recreativas y a los puertos M. Almagro Los 1.500 kilos de cocaína intervenidos en el último gran golpe de la Guardia Civil al tráfico de drogas fueron descargados a los dos barcos en alta mar a unas 30 millas de la costa

Arma de procedencia israelí y extranjeros

Ahora, el hallazgo de un arma UZI tampoco es casual ya que en los últimos meses se ha localizado este tipo de armamento de guerra procedente de los antiguos conflictos balcánicos y que se mueven por el mercado negro entre las mafias del narcotráfico.

Hasta el momento ya se habían hecho más 'habituales' los fusiles tipo AK47, el conocido kalashnikov, o los zastavas y los subfusiles CZ Scorpion checos, pero hasta hace relativamente poco no se había detectado en territorio andaluz otro tipo de detonadores cuya fabricación fuera más allá de la frontera de Europa del Este y espacio soviético. Sin embargo la UZI sí parece que se está sumando a esta 'armería' del narco en Cádiz y que supone un mayor riesgo debido a su gran potencia y letalidad.

Además también es de destacar la procedencia de los detenidos e investigados ya que, de nuevo, vuelve a ser latente como grupos organizados de origen extranjero y que actúan posiblemente por encargo están asentándose en toda la cuenca de la desembocadura del Guadalquivir. Marroquíes, en su mayoría, pero también rumanos, búlgaros, argelinos y albanos, son contratados y enviados al río por estas redes para hacer las descargas de droga.

Esto supone por otro lado que se recrudezca la rivalidad por el territorio y lugares de alijo que mantienen con magrebíes y con otras bandas locales o procedentes del Campo de Gibraltar, lo que multiplica a su vez los enfrentamientos por ajustes de cuentas, los robos entre ellos -vuelcos- y, también, el peligro que supone dicha violencia para los agentes que combaten a diario y de forma permanente contra estos delincuentes. En definitiva, mafias organizadas, 'profesionales' del delito que trabajan a mayores riesgos, mayores ganancias, y cuyo propósito a toda costa y ante todo lo demás, incluso la vida, es que la mercancía llegue a su destino.