Persecución en el Guadalquivir: Huyen por tierra y abandonan una narcolancha de cuatro motores al verse acorralados por la Guardia Civil

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Cádiz ha vuelto a cerrar una destacada operación contra el narcotráfico en la zona de la desembocadura del río Guadalquivir. Los hechos se han producido esta pasada madrugada cuando se ha logrado la incautación de una embarcación de alta velocidad (EAV) equipada con cuatro potentes motores.

La actuación se desencadenó tras la detección del objetivo por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que permitió localizar la narcolancha cuando navegaba a gran velocidad en aguas próximas a la costa. De inmediato se activó un dispositivo de interceptación marítima coordinado por la Guardia Civil que movilizó a una patrullera hacia la zona.

Al percatarse de la presencia de los agentes, los tripulantes emprendieron la huida por tierra, abandonando la embarcación a su suerte. Tras asegurar el área, los efectivos del Servicio Marítimo procedieron a la incautación del vehículo náutico, que posteriormente fue trasladado al puerto deportivo de Chipiona para su inspección y custodia.

Con esta intervención, la Guardia Civil asesta un nuevo golpe a las redes del narcotráfico que operan en la zona reafirmando constante trabajo y vigilancia para acabar con estas organizaciones.