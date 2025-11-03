La entrada de armas de guerra se radicaliza y amplía por el Guadalquivir: «Esto ya es como un catálogo»

Un lunes cualquiera, por un antiguo embarcadero de Sanlúcar, donde la actividad es tranquila, donde los marineros y pequeños armadores de la zona se mueven con cierta frecuencia para coger sus barquitas y probar suerte o para reparar sus naves en el varadero para la próxima faena. En plena desembocadura del río Guadalquivir, la vida se respira y pasa con calma. Pero sin embargo, en ese mismo lugar, o a unos pocos kilómetros, por Bonanza, por la Algaida..., la estampa cambia por completo y se ensucia todo eso. La desembocadura se utiliza para otra cosa bien distinta que no tiene nada que ver con la entrega y el trabajo de sus pescadores. Desde hace tiempo pero cada vez más.

La Guardia Civil ha dado cuenta de un nuevo e importante golpe contra el narcotráfico en esta zona. En este punto caliente donde, además, desde hace ya más de un año se viene multiplicando de forma especial -y alertando- de la presencia y el constante ir y venir de bandas extranjeras o llegadas también de otros puntos del litoral gaditano expertos en alijar desde semirrígidas toneladas de hachís. Y ahora también de cocaína.

En esta ocasión los agentes realizaron un operativo al tener sospechas de que en una finca se podría estar guardando droga una vez desembarcada en los alijos y antes de ser trasladada hacia el interior de la península. Y efectivamente, ese mismo lunes tranquilo -el día 27 pasado- en una casa de aspecto rural, encontraron 1.400 kilos de hachís. Las personas que la custodiaban intentaron huir pero se pudo interceptar y detener a cuatro de ellos. Todos han ido ya a prisión.

Pero es que además en la vivienda se escondían no solo esos 35 fardos, sino que los agentes encontraron tres fusiles de asalto. Todos ellos, cargados y con «una barbaridad» de munición. Algo que también empieza a ser habitual. Pero esta vez llama la atención la tipología de estas nuevas armas halladas. Primero, todos fusiles. De guerra. De una imponente letalidad. Tres de una vez. Y por otro, la variedad de los modelos. «¡Esto ya es como un catálogo!», comenta con gran preocupación sobre el recrudecimiento de esta actividad criminal una fuente consultada.

Como decimos, hablar de la intervención de los AK47 tipo kalashnikov en estos operativos es casi una constante. Armas que normalmente utilizan estos grupos para defender los kilos de droga que llevan encima por si alguien se los quiere quitar. Sin embargo, al mismo tiempo, comienzan a aparecer y a decomisarse otros modelos que dan cuenta de la radicalización y también de la alta penetración que está teniendo este armamento en la desembocadura del Guadalquivir; lo que también da pistas de la procedencia y profesionalización de quienes las portan.

Según fuentes consultadas por este periódico la horquilla de esta importante incautación en esta ocasión va desde un AK-74, un fusil de asalto soviético de calibre 5.45 mm, 'sucesor' del AK-47, y que es conocido por su fiabilidad y eficacia. Pero también un AK chino, «muy raro» de que se pueda ver por aquí, con una bayoneta plegada y el otro, un CZ Bren 805, de procedencia checa y que se suele utilizar en territorios como Ucrania, un arma más moderna que no se pasa tanto en el mercado negro sino que pueden venir directamente robados de militares o de otro tipo de contrabando.

Se da además la circunstancia que este CZ Bren, de calibre 5.56x45 mm, es calibre OTAN y de las policías europeas y por tanto, similar al HK G36, que entre otros, usa la propia Guardia Civil, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La curiosidad estaría en saber cómo ha llegado hasta aquí al ser un arma 'actual' y que, por tanto, no se mueve tanto en esa red oscura. Además los agentes intervinieron dos revólveres.

Por tanto, y como indican las mismas fuentes, esta nueva intervención deja claro la permeabilidad que existe en el momento que este tipo de armamento 'viaja' junto a las bandas de narcos que al igual que pasan droga pueden manejarse con esas armas que para los agentes que tienen enfrente y les intentan frenar es un evidente riesgo y peligro. Ya han sido varias las operaciones en los que los delincuentes han abierto fuego a ráfagas contra las fuerzas policiales, algo de lo que ya también vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo.

Bandas extranjeras 'profesionales'

A este respecto dicha penetración va pareja con la demostración de que quienes las utilizan son grupos organizados que tienen a su disposición ese mercado de arsenales. Banda profesionalizadas. De ahí también la cada vez mayor presencia de grupos extranjeros llegados desde otros puntos de Europa del Este que trabajan a sueldo con las mafias marroquíes. Según ha podido saber este periódico los detenidos que salieron huyendo de esa casa y, por tanto, los que tenían en su posesión dichas armas son todos ciudadanos francófonos de diversa procedencia y de origen magrebí.

Esto supone por otro lado que se recrudezca la rivalidad por el territorio y lugares de alijo que mantienen con otras bandas locales o procedentes del Campo de Gibraltar, lo que multiplica a su vez los enfrentamientos por ajustes de cuentas, los robos entre ellos -vuelcos- y, también, el peligro que supone dicha violencia para los agentes que combaten a diario y de forma permanente contra estos delincuentes.

Tras pasar a disposición judicial a los cuatro arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y desobediencia, habiéndose decretado por parte de la autoridad judicial el ingreso en prisión provisional para todos ellos.