Cuca Gamarra: «El Gobierno está abandonando la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz»

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra (Logroño, 1974), visitó la localidad de Barbate el pasado viernes para mantener un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asociaciones de lucha contra la droga. Además, anunció que el PP va a registrar para su debate en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se solicite al Gobierno que Barbate reciba compensaciones económicas por la servidumbre militar que tiene en su término municipal con el campo de adiestramiento Sierra del Retín.

Tras mantener un encuentro con el alcalde del municipio, Miguel Molina, y la primera teniente de alcalde, Ana Moreno, Gamarra atiende a LA VOZ DE CÁDIZ para hablar sobre la delicada situación que vive la provincia con el narcotráfico, la crisis sanitaria en Andalucía por los problemas con el cribado del cáncer de mama y la situación política a nivel nacional.

- Viene de tener una reunión con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asociaciones de lucha contra la droga. ¿Cuáles son los problemas y la realidad que le han transmitido?

- El problema lo conocemos, lo conocemos en profundidad y sobre todo porque hubo un hito que se produjo en febrero del año 2024 cuando los narcos matan a dos guardias civiles y cómo atacan desde esa narcolancha a la barca en la que iba la Guardia Civil.

Evidentemente, el problema, lo único que podemos constatar es que cuando no se hace nada y el Gobierno de España está abandonando absolutamente la lucha contra el narcotráfico aquí, ya no solo en Barbate, sino en todo el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz, el problema no desaparece, sino que se agudiza. Por tanto, hace falta tomar medidas ya. Y lo que en el Partido Popular hemos hecho en el día de hoy es escuchar nuevamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad, también a los funcionarios de prisiones y a los funcionarios de aduanas, fundamentales todos ellos en la lucha contra el narcotráfico.

También hemos estado con el alcalde y con el equipo de gobierno y, por otro lado, con las asociaciones que trabajan y luchan contra la droga, porque no solo es un problema policial y de seguridad, sino también es un problema social contra el que hay que luchar.

Hemos vuelto a estar con ellos para reiterarles el compromiso del Partido Popular y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo, para denunciar la paralización y la falta de acción por parte del gobierno de España, de Pedro Sánchez, que abandona de esta manera a Barbate, pero no solo a Barbate, a toda la provincia de Cádiz y, por tanto, se agudiza al problema.

Cuca Gamarra durante su visita a Barbate Antonio Vázquez

- ¿Cuáles son las medidas que ustedes piden al Gobierno en la lucha contra el narcotráfico en la provincia?

- En primer lugar no es un problema local, es un problema nacional. Por eso el Partido Popular, a nivel nacional, lo asume así. Tenemos que buscar soluciones y plantear soluciones a nivel nacional que pongan freno y que frenen la acción de las mafias y del narcotráfico. ¿Qué se necesita? Todo aquello que el gobierno de España, Pedro Sánchez y Marlaska se niegan a hacer, que paralizan, que bloquean y que son necesarios y urgentes.

Hace falta la declaración de una Zona de Especial Singularidad para toda la provincia de Cádiz, de manera que pueda haber acciones específicas, políticas específicas para la lucha contra el narcotráfico aquí, en esta zona de España.

Por otro lado, reformas. Reformas del Código Penal para que el 'petaqueo' sea delito, para que el ataque a cualquier servidor público, cualquier cuerpo y fuerza de seguridad tenga consecuencias penales, duras consecuencias penales. Reformas también para que sea la Audiencia Nacional quien tenga la competencia desde el punto de vista de la justicia en lo que es la lucha contra el narcotráfico. Son reformas que el Partido Popular ha planteado, ha aprobado en el Senado y que Pedro Sánchez y el Partido Socialista están bloqueando su tramitación y por tanto su aprobación, porque son instrumentos eficaces y necesarios y urgentes en la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado el reconocimiento de actividad peligrosa, de profesión peligrosa, tanto los cuerpos de seguridad como la necesidad también de reconocer como autoridad a los funcionarios de prisión.

Son muchas medidas y reformas necesarias. Es necesario la equiparación salarial, es necesario dotar de gente, de medios materiales y de medios tecnológicos como drones para la lucha contra el narcotráfico y eso no se está haciendo. Por lo tanto, no solo lo planteamos, lo planteamos en un decálogo, sino que denunciamos el abandono por parte del Gobierno de España, del Gobierno de Sánchez, de la lucha contra el narcotráfico.

- ¿Cómo se perjudica a la imagen de la provincia de Cádiz cuando prácticamente todas las semanas, todos los meses, vemos imágenes de narcolanchas?

- Barbate, Cádiz, todo este entorno es una zona maravillosa y mi presencia hoy aquí también es para reconocer el trabajo que hace todo el mundo para sacar estos municipios, esta provincia adelante. Es una provincia de gente trabajadora, de gente luchadora, de gente que se esfuerza y que solo tiene un objetivo y es dejar unos municipios mejores con oportunidades para los ciudadanos de esta provincia, sobre todo para esos niños que hoy están en clase, que hoy están en el colegio y que tienen derecho a que su provincia, que en Cádiz haya oportunidades. Y eso es lo principal. ¿Esto contrasta con qué? Con que cuando no se hace nada, la imagen que se proyecta es la de las narcolanchas campando a sus anchas. Pero es que hay que ponerle freno. Los cuerpos y fuerzas de seguridad quieren hacerlo y piden medios para hacerlo de una manera eficaz y efectiva.

Necesitan, igual que el Partido Popular está impulsando medidas, estas medidas no se bloqueen y, por tanto, puedan salir adelante. Estas medidas cuenten con apoyos y, por tanto, lleguen al gobierno. Y que con esos instrumentos permitamos que las narcolanchas pasen a formar parte de la hemeroteca porque de lo que podamos hablar sea de cómo se han terminado con ellos.

Crisis del cribado en Andalucía

- Andalucía ha sido noticia en las últimas semanas a causa de una crisis sanitaria por los problemas en el cribado del cáncer de mama. ¿Qué le parece la respuesta del Gobierno de Juanma Moreno?

- La respuesta de un político y un presidente responsable y que planta cara los problemas. Adopta, asume responsabilidades, adopta decisiones y sobre todo da prioridad en estos momentos a toda la materia sanitaria para que los andaluces sigan confiando en la sanidad andaluza. Por lo tanto, creo que Juanma Moreno una vez más ha vuelto a demostrar que es un gran político y un político de altura.

Política nacional

- ¿Cuál es la radiografía que hacen de la situación política actual en España?

- Pues, lamentablemente, la del gobierno que no gobierna, que solo resiste y que, por tanto, los problemas que tienen los españoles es que son abandonados y no hay soluciones. Pedro Sánchez está en la presidencia del gobierno solo como un instrumento para protegerse a sí mismo de sus problemas oficiales, de sus problemas en la corrupción de su gobierno, de la corrupción de su partido y la corrupción de su familia. Y, mientras tanto, no hay presupuestos generales del Estado, no hay políticas cuando los españoles necesitan soluciones.

En Andalucía, en Cádiz, lo que se necesita es un gobierno de España que se alinee con las políticas de la Junta, de la Diputación y de los municipios para que, al final, se puedan aprovechar todas las oportunidades y prosperar.

Video. Cuca Gamarra durante su visita a Barbate Antonio Vázquez

-¿Manejan un calendario electoral inminente? ¿Creen que habrá un adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno?

- Hombre, que sea valiente y convoque las elecciones, porque creo que los españoles estamos hartos de esta situación de bloqueo que él mismo ha originado pactando con los separatistas por permanecer en el poder y, al final, con pactos que son negativos, porque son pactos donde siempre se entrega algo que es de todos a los independentistas a cambio del tiempo en la Moncloa de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ojalá las elecciones fueran pronto.

Además, oye, si tanto cree en el CIS, le animamos a que ponga la urna ya y podamos decidir los españoles. Lo que pasa es que Pedro Sánchez lo único que quiere es resistir en el poder para protegerse y utilizar, en beneficio personal, los instrumentos que el poder le da para protegerse de sus causas judiciales. Y, por eso, pues, su pensamiento no está en convocar elecciones, sino está en resistir.

- Hace mención al CIS. Las encuestan hablan de una subida importante de VOX.

- Creo que lo más importante es que todas las encuestas lo que dicen es que el Partido Popular es la primera fuerza política, que es el partido en el que más confía a los españoles.

Por tanto, el Partido Popular es la alternativa y la esperanza para que cambiemos este modelo. Y yo estoy convencida de que cada día son más los españoles que confían en Alberto Núñez Feijóo, en la alternativa que estamos presentando, porque somos el único partido que puede sacar a Sánchez de la Moncloa y, además, el único partido que decimos para qué. Si hablamos de la lucha contra el narcotráfico, ponemos encima de la mesa medidas eficaces y efectivas para acabar con un problema que queremos atajar y cortar de raíz y cuanto antes.

Si hablamos, por ejemplo, de los autónomos, que han podido vivir esta misma semana un nuevo hachazo por parte de Pedro Sánchez, que sólo busca al final cómo conseguir más dinero de nuestros bolsillos para no sabemos qué, porque al final no hay presupuestos finales del Estado, pues el único que pone encima de la mesa también propuestas para aliviar a los autónomos y que, por tanto, todos esos hombres y mujeres, muchísimos andaluces, miles de andaluces que son autónomos puedan seguir siéndolo y puedan seguir trabajando, es el Partido Cultural Nuevo. Por tanto, yo confío en los españoles y que sean los españoles, cuando sea posible, quienes confíen en la única fuerza que, alejada de populismos, lo único que busca es un proyecto para España.

Presupuestos

- ¿Creen que el Gobierno va a presentar los presupuestos generales para el año 2026?

- No tiene una mayoría para aprobarlo. Y si hay presupuestos, el coste será muy alto para todos los españoles. Ya hemos visto la amnistía, estamos viendo los privilegios desde el punto de vista de la financiación y todo aquello que le puedan pedir. Le piden, se puede decir que todos los meses, para seguir un mes más en la Moncloa, tiene que pagar un alquiler a los independentistas en términos de desigualdad para el resto de los españoles, de desigualdad para los andaluces, porque cada acuerdo con los independentistas significa privilegio para los independentistas a costa del resto y, por tanto, de Andalucía.

No hay una mayoría y, además, Pedro Sánchez ya ha dicho esta misma semana que para qué va a tener presupuestos y que, incluso, que vive bastante cómodo sin ellos.

- ¿De qué manera afecta a una provincia como Cádiz, que sufre una notable carencia de infraestructuras e inversiones, la ausencia de nuevos presupuestos?

- Cuando no hay presupuestos, las inversiones no se actualizan y, por tanto, todos estos proyectos que hoy necesita la provincia de Cádiz no aparecen en los presupuestos generales del Estado y no tienen financiación para que se puedan a llevar a cabo. Pero es que así suma y sigue en todas las políticas que tiene que llevar a cabo un gobierno. Sin presupuestos no se puede gobernar y, por tanto, simplemente se puede estar en el gobierno. Pero la factura de todo eso lo pagan los españoles.

Hoy, esta es una provincia que necesita infraestructuras, que necesita dotaciones en materia de seguridad, es decir, nuevas comisarías. Si no hay presupuesto, eso es imposible.

Video. Cuca Gammra en su entrevista en La Voz de Cádiz Antonio Vázquez

Corrupción en el PSOE

- Esta semana han declarado en los juzgados el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. ¿Ha sorprendido en el Partido Popular que Anticorrupción no haya pedido prisión provisional para ambos?

- Nosotros lo hemos pedido desde el convencimiento de que hay un riesgo de fuga porque cada día se tienen más indicios y pruebas de dinero en el extranjero, dinero que no aparece y contactos en el extranjero que pudieran generar ese riesgo de fuga, o la posibilidad al final de destrucción de pruebas porque cada día aparecen nuevas pruebas. Por lo tanto, somos respetuosos con una resolución de los tribunales.

En ese sentido, nosotros lo hemos pedido convencidos de que era una medida positiva y esperemos que no tengamos que, en este caso, el tiempo no nos dé la razón en que había que hacerlo.

- ¿Tiene una doble vara de medir el Partido Socialista sobre la corrupción?

- Sin duda alguna. En primer lugar, porque intenta normalizar aquello que no es normal. Las últimas informaciones que hemos conocido son las de sobres en efectivo que desde el Partido Socialista se entregaban a sus dirigentes. Esta semana, hasta el propio Pedro Sánchez ha reconocido que él también ha recibido sus sobres. La clave es que por qué no demuestra que ese dinero en efectivo que se les ha entregado en las sedes del Partido Socialista proviene de cuentas bancarias, porque si no proviene de cuentas bancarias su origen es otro. Y es un origen ilícito. Y hasta el día de hoy el Partido Socialista no ha demostrado algo tan fácil como que el dinero en efectivo que maneja en sus sedes es un dinero que proviene de sus cuentas bancarias, porque si no, su origen puede ser otro.

Tenemos también que esta semana en el Senado se ha ratificado una empresaria reconociendo haber llevado bolsas de dinero al Partido Socialista. Cuando tenemos al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional investigando licitaciones porque ha habido mordidas y, por tanto, ha habido adjudicaciones a cambio de dinero a políticos del Partido Socialista, evidentemente lo que está claro es que la corrupción cada día queda más probada dentro del Partido Socialista.

Ante todo esto, ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Decir que esto es normal. No, no es normal. No es normal no demostrar que el dinero en efectivo en tus sedes proviene de cuentas bancarias. No es normal que tu mano derecha esté hoy en la cárcel. No es normal que tu segunda mano derecha esté tenga retirado el pasaporte. No es normal que hayamos visto como el dinero público se ha destinado a pagar a prostitutas con el dinero de todos.

No es normal que se esté investigando en el Ministerio de Fomento las contrataciones porque ha habido mordidas y adjudicaciones a cambio de dinero. Todo esto no es normal. Y no es normal que un presidente de gobierno cesara a un ministro. Hoy sabemos que cuando lo cesó, que cuando cesó Ábalos era perfectamente conocedor de todas las prácticas y no sabemos hasta qué punto cómplice y que, posteriormente, lo volvieran a llevar en las listas electorales. No hay que olvidar que en el año 2023 Ábalos hoy es diputado porque fue candidato. Hoy toda España está escandalizada de que un diputado siga siendo diputado y salga a prestar declaración como investigado en el Tribunal Supremo por delitos muy graves. Hablamos de referencia a organización criminal, hablamos de cohecho, hablamos de tráfico de influencias, hablamos de todo tipo de delitos. Pero es diputado hoy y mantiene su acta porque en el año 2023 Pedro Sánchez lo colocó en la lista del Partido Socialista por la provincia de Valencia. Y ya sabemos hoy que en esos momentos sabía perfectamente qué tipo de persona era Ábalos.

Lo que no sabemos era hasta ese momento qué tipo de conexión existía entre Ábalos, Cerdán y Koldo con Pedro Sánchez todavía en ese momento.

- Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con expulsar a España de la OTAN si el gasto en Defensa no alcanzaba el 5% del PIB. ¿Cuál es su opinión?

- Creo que esas palabras van dirigidas al gobierno, no a España, porque una cosa es el gobierno el de Pedro Sánchez y otra cosa es España y los españoles. España ha sido y tiene que seguir siendo una alianza fiable y solvente en la OTAN y en la Unión Europea.

El problema es Pedro Sánchez, que se ha convertido en un socio poco fiable en términos internacionales. España tiene que cumplir y el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo tienen un compromiso con la OTAN, tienen un compromiso con todas las organizaciones en las que formamos parte y participamos y por tanto en las que queremos ser influyentes. Y reiteramos, el problema no es España el problema es Pedro Sánchez.

Y lo que hay que hacer es cumplir los compromisos en materia de Defensa. Hemos asumido los compromisos como socios que somos de la OTAN. En primer lugar porque es nuestra responsabilidad cumplirlo, y en segundo lugar, porque de ese cumplimiento depende la seguridad de España y del conjunto de los españoles en un contexto donde las amenazas son muy cercanas y muy ciertas.