Estos son todos los conciertos que podrás disfrutar este fin de semana en El Palmar para despedir el verano

Aunque el verano está llegando poco a poco a su fin, muchos chiringuitos de la costa de Cádiz aún tienen programaciones muy interesantes para las personas que quieren apurar al máximo estos últimos días de la época estival. Es el caso de El Palmar, una de las playas más conocidas y populares del litoral gaditano.
En esta zona costera de Cádiz hay un gran número de chiringuitos que durante este fin de semana, el penúltimo del verano, ofrecen una gran variedad de conciertos y actuaciones musicales en directo. Todas ellas, además, son de temática variada, desde grupos de flamenco hasta sesiones de dj's.
Programación de conciertos
Las actuaciones musicales previstas para este fin de semana en El Palmar se realizarán en los chiringuitos El Pico de la Ola, Savage, Zoco El Palmar, Natura Playa, Nómada Playa y 4 tapas.
Jueves 11 de septiembre
-
20.30 horas: Four Monkeys - El Pico de la Ola
-
20.30 horas: Artistas locales - Savage
-
21.00 horas: DJ Set Dr. Guassa - Zoco El Palmar
-
22.00 horas: DJ Set locales - Savage
Viernes 12 de septiembre
-
19.30 horas: El polo & Silvia Gorreta - Natura Playa
-
20.30 horas: Son de Bares- Nómada Playa
-
20.30 horas: Elioth - El Pico de la Ola
-
20.30 horas: Fran Casillas - Savage
-
21.00 horas: DJ Set Pete Lamotta - Zoco El Palmar
-
22.00 horas: DJ Set Locales - Savage
Sábado 13 de septiembre
-
19.00 horas: Los Forajidos - 4 Tapas
-
19.30 horas: Fiesta Flamenca «El lobo & Manana» - Natura Playa
-
20.30 horas: Sergio Chaves Band - Nómada Playa
-
20.30 horas: Mirror Ball - El Pico de la Ola
-
20.30 horas: Adri Durán - Savage
-
21.00 horas: DJ Set Ayala - Zoco El Palmar
-
22.00 horas: DJ Set Locales - Savage
Domingo 14 de septiembre
-
20.30 horas: Los Moldes - El Pico de la Ola
-
20.30 horas: Rafa el Solís + Miguel Carrasco + Neno - Savage
-
22.00 horas: DJ Set Locales - Savage
Se trata de una programación muy interesante para todas las personas que tengan previsto estar por la zona de El Palmar este fin de semana y quieran despedir el verano de la mejor forma posible, escuchando música en directo mientras disfrutan de los mágicos atardeceres de esta playa gaditana.