Estos son todos los conciertos que podrás disfrutar este fin de semana en El Palmar para despedir el verano

Aunque el verano está llegando poco a poco a su fin, muchos chiringuitos de la costa de Cádiz aún tienen programaciones muy interesantes para las personas que quieren apurar al máximo estos últimos días de la época estival. Es el caso de El Palmar, una de las playas más conocidas y populares del litoral gaditano.

En esta zona costera de Cádiz hay un gran número de chiringuitos que durante este fin de semana, el penúltimo del verano, ofrecen una gran variedad de conciertos y actuaciones musicales en directo. Todas ellas, además, son de temática variada, desde grupos de flamenco hasta sesiones de dj's.

Programación de conciertos

Las actuaciones musicales previstas para este fin de semana en El Palmar se realizarán en los chiringuitos El Pico de la Ola, Savage, Zoco El Palmar, Natura Playa, Nómada Playa y 4 tapas.

Jueves 11 de septiembre 20.30 horas: Four Monkeys - El Pico de la Ola

20.30 horas: Artistas locales - Savage

21.00 horas: DJ Set Dr. Guassa - Zoco El Palmar

22.00 horas: DJ Set locales - Savage

Viernes 12 de septiembre 19.30 horas: El polo & Silvia Gorreta - Natura Playa

20.30 horas: Son de Bares- Nómada Playa

20.30 horas: Elioth - El Pico de la Ola

20.30 horas: Fran Casillas - Savage

21.00 horas: DJ Set Pete Lamotta - Zoco El Palmar

22.00 horas: DJ Set Locales - Savage

Sábado 13 de septiembre 19.00 horas: Los Forajidos - 4 Tapas

19.30 horas: Fiesta Flamenca «El lobo & Manana» - Natura Playa

20.30 horas: Sergio Chaves Band - Nómada Playa

20.30 horas: Mirror Ball - El Pico de la Ola

20.30 horas: Adri Durán - Savage

21.00 horas: DJ Set Ayala - Zoco El Palmar

22.00 horas: DJ Set Locales - Savage

Domingo 14 de septiembre 20.30 horas: Los Moldes - El Pico de la Ola

20.30 horas: Rafa el Solís + Miguel Carrasco + Neno - Savage

22.00 horas: DJ Set Locales - Savage

Se trata de una programación muy interesante para todas las personas que tengan previsto estar por la zona de El Palmar este fin de semana y quieran despedir el verano de la mejor forma posible, escuchando música en directo mientras disfrutan de los mágicos atardeceres de esta playa gaditana.