Estos son los conciertos que podrás disfrutar gratis en las Fiestas de la Vendimia de Jerez 2025

Las Fiestas de la Vendimia de Jerez 2025 llegan con un amplio programa de actuaciones musicales y actividades, muchas de ellas gratuitas, que llenarán de ambiente la ciudad durante el mes de septiembre.

La creadora de contenidos @miriamboher, muy seguida en TikTok, ha compartido un repaso de los conciertos y eventos más destacados que ningún jerezano debería perderse.

Para los amantes del rock, el sábado 13 de septiembre regresa a la Alameda del Banco el V Festival Rockin' Sherry, con un maratón de actuaciones gratuitas. Desde las 13:30 horas, el público podrá disfrutar de bandas como Honey River Jazz Band, Rocking Bumpers, The Hick Riders, The Sun Rockets y, como plato fuerte, Los Sirex a las 22:30 horas.

Conciertos sábado, 13 de septiembre

V Festival Rockin' Sherry (Rock'n Roll Club)

13:30 – Alameda del Banco «HONEY RIVER JAZZ BAND»

17:30 – Alameda del Banco «ROCKING BUMPERS»

19:00 – Alameda del Banco «THE HICK RIDERS»

20:30 – Alameda del Banco «THE SUN ROCKETS»

22:30 – Alameda del Banco «LOS SIREX». La mítica banda barcelonesa, pioneros del rock and roll en España, están de gira por el 65 aniversario de su fundación y actúan en las Fiestas de la Vendimia de Jerez

Además, también habrá un concierto de la Banda Municipal de Música en la Alameda del Banco de Jerez. Será el 14 de septiembre a las 12:00 h.

La tiktoker anima a sus seguidores a descubrir todas estas propuestas y a aportar información sobre otros conciertos gratuitos que puedan sumarse al programa. «Intentad estar al día y disfrutad, que hay para todos los gustos», señala en su repaso en redes sociales.