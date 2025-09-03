Uvas, vino y flamenco: arrancan las Fiestas de la Vendimia en Jerez

Acto de la Pisa de la Uva, que marca el inicio de las Fiestas de la Vendimia de Jerez

Jerez ha abierto oficialmente las Fiestas de la Vendimia 2025 con la tradicional Pisa de la Uva, un acto institucional que simboliza el inicio del ciclo festivo y que se ha celebrado en el Reducto de la Catedral en colaboración con el Consejo Regulador del Vino de Jerez.

La ceremonia estuvo presidida por la alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, entre otras autoridades. En su intervención, García-Pelayo subrayó la relevancia de este ritual para «proyectar internacionalmente» a Jerez y sus vinos, recordando que la ciudad «celebra sus raíces culturales, fortalece su identidad y se da a conocer en el mundo a través de sus vinos y su cultura». La regidora destacó también que la programación de estas fiestas se vincula con las candidaturas de Jerez a Capital Europea de la Gastronomía en 2026 y de la Cultura en 2031.

Este año, las bodegas González Byass y Fundador aportaron unos 1.200 kilos de uva para la recreación del proceso inicial de elaboración del vino, que incluyó la llegada de los racimos al lagar, la tradicional pisa y la extracción del primer mosto.

El acto estuvo acompañado por la Banda Municipal de Música y contó con la actuación del cantaor José Carpio Fernández 'El Mijita', acompañado a la guitarra por Pepe del Morao y a las palmas por Carlos Grilo y Diego Montoya.

Perro bodeguero

Uno de los momentos especiales fue la referencia al perro ratonero bodeguero andaluz, símbolo inseparable de las bodegas y viñedos de Jerez. Al finalizar la ceremonia, la Plaza Belén acogió el concierto de la pianista jerezana Rosario Lazo Montoya 'La Reina Gitana'.

Las Fiestas de la Vendimia, que se extenderán hasta el próximo 14 de septiembre, son uno de los ciclos festivos más relevantes de la ciudad y constituyen un escaparate en el que la excelencia vitivinícola se entrelaza con el flamenco, la música y las expresiones culturales más propias de Jerez.