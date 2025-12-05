La Ciudad de la Justicia de Cádiz, un proyecto de más de 300 millones de euros

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha dado a conocer este viernes la fecha para la colocación de la primera piedra de la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz: el 15 de diciembre. Se trata de un proyecto ambicioso, con una dotación presupuestaria que supera los 300 millones de euros, y que la administración terminará de pagar en el año 2056.

El proyecto más complejo y caro de la futura sede será la construcción de un edificio de nueva planta, con una superficie total de 20.800 metros cuadrados, que tendrá un coste total de 284,4 millones de euros para la Junta, que abonará mediante un canon anual de 7,3 millones de euros durante 27 años y 3 meses.

Otra fase importante de las obras será la rehabilitación del antiguo depósito, con un coste cercano a los 20 millones de euros.

Distribución de la futura sede

La Ciudad de la Justicia de Cádiz ocupará una superficie total de 38.525 metros cuadrados. El edificio principal, contando también la planta bajo rasante, sumará 20.800 metros cuadrados. Las Casas Norte y Sur tendrán 963 y 935 metros cuadrados, respectivamente; el antiguo depósito añadirá 7.732 metros cuadrados y las dos naves alcanzarán los 8.095 metros cuadrados en conjunto.

La organización del nuevo complejo judicial se ha diseñado cuidadosamente para distribuir los distintos órganos y servicios según las plantas. En el semisótano se ubicarán el Juzgado y la Fiscalía de Menores que gestionan detenidos, un aparcamiento, zonas de almacenamiento y mantenimiento, además de aseos, vestuarios, salas de descanso y un espacio de lactancia para el personal.

La planta baja acogerá las dependencias del Juzgado y la Fiscalía de Menores en su labor judicial, junto al área forense, el Registro Civil, el Juzgado de Guardia y los espacios de control y seguridad. También incluirá aseos, vestuarios y salas de descanso y lactancia.

En la primera planta se concentrarán servicios como la Fiscalía de Menores, los colegios profesionales, la unidad de Mediación, el SAVA (Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía) y una extensión del Registro Civil. La segunda planta se reservará para las salas de visitas, con capacidad para unas veinte estancias, tal como indicó el consejero. En la tercera planta se ubicarán los Juzgados Contencioso-Administrativo y de lo Social, mientras que en la quinta se situará la sede de la Fiscalía Provincial de Cádiz. La sexta planta albergará las secciones penales de la Audiencia Provincial y los Juzgados Penales.

Por su parte, la sexta planta estará ocupada por las secciones penales de la Audiencia Provincial y los Juzgados Penales. En la séptima planta se ubicarán tanto la sección de instrucción del Juzgado Penal como el Juzgado de Instrucción especializado en Violencia de Género. La planta octava acogerá las secciones civiles de la Audiencia Provincial, además de juzgados civiles dedicados a primera instancia-familia, equipos técnicos psicosociales de familia, y primera instancia-mercantil. Finalmente, la novena planta será destinada a la presidencia de la Audiencia Provincial.

Más temas:

Cádiz