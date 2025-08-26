Tarifa entra en la lista de zonas catastróficas y podrá beneficiarse de ayudas por los incendios

Los incendios en la zona de Tarifa provocaron miles de desplazados y numerosos daños materiales

El Gobierno ha declarado hoy «zona afectada gravemente por emergencia» (coloquialmente, zona catastrófica) a territorios de Andalucía, incluida Tarifa, tras los incendios e inundaciones ocurridos este verano en varias comunidades.

La medida se aprobó este martes en el Consejo de Ministros y permitirá activar ayudas urgentes en los ámbitos económico, fiscal y de reconstrucción. Los fuegos del verano devoraron cerca de 600 hectáreas en Tarifa y obligaron al desalojo de más de 3.500 personas, entre turistas y residentes.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha confirmado que la declaración abarca incendios y eventos climáticos desde el 23 de junio hasta la fecha por lo que Tarifa quedaría amparada en esta resolución ya que dos incendios forestales registrados en la primera mitad de agosto provocaron desplazamientos masivos en plena temporada alta.

El primero se produjo en el paraje de La Peña el 5 de agosto y arrasó más de 280 hectáreas, lo que llevó al desalojo preventivo de 1.500 personas entre turistas y campistas, además de cortar la N-340.

Apenas dos días después, un segundo incendio se originó en la Sierra de la Plata. Este fuego obligó a evacuar a más de 2.000 personas, entre residentes, turistas, y trabajadores de campings, hoteles y una playa cercana (Atlanterra), mientras se buscaba frenar su avance frente a chalés y establecimientos turísticos.

La declaración de zona catastrófica permitirá a los afectados por los incendios de la provincia de Cádiz activar ayudas como compensaciones económicas, exenciones fiscales, subvenciones o ayudas para alojamiento, entre otras medidas.