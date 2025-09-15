Paco León revela cuál es el único lugar 'superior' a Sevilla: «Es la capital del ingenio»

Paco León está siendo uno de los grandes protagonistas del South International Series Festival 2025 que se está celebrando en Cádiz. El actor, director y productor sevillano recibió ayer el Premio de Honor de la edición de este año, un reconocimiento que le ha sido concedido como homenaje a su increíble trayectoria y a su importancia en el mundo de la televisión y el cine.

Durante la gala, que se celebró en el Gran Teatro Falla, Paco León se mostró muy emocionado cuando recibió el premio a manos de Melani Olivares, con quien mantiene una excelente relación de amistad tras haber protagonizado la serie 'Aída'. «Muy orgulloso y privilegiado de ser profeta en mi tierra, esta la considero mi tierra, el calor y el cariño del Teatro Falla», afirmó Paco durante su discurso.

Sólo hay una cosa superior a ser sevillano para Paco León

El actor sevillano es un enamorado confeso de Cádiz y lo demuestra cada vez que tiene ocasión, como ocurrió el pasado sábado en un pequeño encuentro que tuvo con los medios de comunicación como acto previo a la entrega del premio. En dicho encuentro, Paco León afirmó que Cádiz es su tierra y se deshizo en elogios hacia la ciudad.

«Considero Cádiz mi tierra y es un honor recibir un premio siendo cómico, que suelen ser poco premiados, y hacerlo en esta ciudad. Me siento reconocido y querido, de hecho, en Sevilla decimos que sólo hay una cosa superior a ser sevillano y eso es ser gaditano», afirmó el director.

El humor de Cádiz

El ingenio es una de las principales características de los gaditanos y Paco León lo sabe bien. De hecho, afirmó en tono irónico que los gaditanos podrían ser millonarios si supieran rentabilizar su ingenio: «Esta es la capital del ingenio. Cádiz sería Mónaco si se monetizara, como yo he hecho, la comedia, la gente aquí sería multimillonaria. Hay ingenio por metro cuadrado superior al de toda la humanidad».

Cádiz es una ciudad única y Paco León puede dar fe de ello. El actor afirmó sentirse gaditano a pesar de haber nacido en Sevilla y siente un cariño especial por la ciudad, donde ahora ha recibido este premio tan importante que sirve para reconocer su increíble trayectoria en el mundo del cine y la televisión.