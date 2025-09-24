Gladiadores, talleres y tabernas, así será el Mercado Romano que tomará Cádiz a partir de este jueves

El Parque Genovés de Cádiz se transformará a partir de este jueves 25 de septiembre -y hasta el domingo 28- en un escenario que trasladará a gaditanos y visitantes a la época de Gades romana. El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado el Mercado Romano, una recreación histórica que no se limitará a los tradiciones puestos de artesanía y gastronomía, también ofrecerá un recorrido cultural y familiar por la vida en el Imperio.

La concejala de Cultura, Maite González, acompañada de la edil de Participación Ciudadana, Loli Pavón, ha explicado que este año la cita será «mucho más que un mercado». A los 42 puestos de artesanía y alimentación se sumarán espacios que recrearán un campamento y un teatro romano, talleres participativos y espectáculos en vivo. «Nuestro objetivo es la ciudanía se involucre, que las familias vivan la historia de Cádiz y se sientan orgullosas de ella», ha apuntado González.

Asimismo, el programa propone distintos ambientes dentro del propio parque. La avenida principal acogerá el mercado. Con respecto a la zona más cercana al Parador, se destinará a tabernas y restauración. Junto a la pérgola se instalará un campamento romano con actividades infantiles y en el Paseo de Santa Bárbara se levantará un teatro romano que servirá de escenario para espectáculos, cuentacuentos y combates de gladiadores.

La ambientación incluirá esculturas y bustos clásicos, y se ofrecerán talleres de alfarería, carpintería y cantería, pensados especialmente para los más pequeños.

Horario

El Mercado Romano abrirá sus puertas el jueves a las 17:00 horas, con inauguración oficial a las 19:00 mediante un espectáculo de apertura. Los horarios serán los siguientes:

- Jueves: 17:00 – 00:00 h

- Viernes y sábado: 11:30 – 02:00 h

- Domingo: 11:30 – 00:00 h

Un festival cultural que quiere consolidarse

Desde el Ayuntamiento han destacado que esta iniciativa no es «una fiesta», si no un festival cultural que complementa otras propuestas académicas y patrimoniales de la ciudad, como la exposición de la Junta de Andalucía o la apertura de la Casa del Obispo.

El año pasado se celebró por primera vez y, según la concejala de Cultura, la gran respuesta ciudadana invita a consolidarlo como una cita fija en el calendario. «Lo más difícil fue arrancar. Ahora lo importante es seguir creciendo y sorprender cada año con nuevas recreaciones porque Cádiz, con más de 3.000 años de historia, tiene mucho que contar».

El Mercado Romano se suma así a las actividades del ciclo Orgulloso de mi Historia, un programa que busca acercar el patrimonio a la calle y hacerlo accesible para todos los públicos.