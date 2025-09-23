Cádiz revive su grandeza romana con más de 400 piezas inéditas en la Casa Pinillos

'Vrbs Ivlia Gaditana. Desempolvando su pasado', la exposición que se ha inaugurado este martes y que estará hasta el próximo 1 de marzo en Casa Pinillos.

La Casa Pinillos, sede del Museo de Cádiz situada en la Plaza de Mina, se ha convertido en epicentro cultural de la ciudad con la inauguración de la exposición 'Vrbs Ivlia Gaditana. Desempolvando su pasado'. Se trata de un ambicioso proyecto que recupera más de 400 piezas del legado romano gaditano. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, junto a representantes institucionales, el equipo del museo y el comisario de la muestra, el arqueólogo Darío Bernal, ha inaugurado el acto de apertura.

La delegada de Cultura de la Junta en Cádiz ha destacado la importancia de esta iniciativa dentro de la programación 'Orgullosos de Nuestra Historia', que busca revivir el pasado romano de la ciudad y fortalecer la identidad gaditana. En su intervención, ha agradecido la implicación de la Junta, la Universidad de Cádiz, la Autoridad Portuaria y, sobre todo, la participación ciudadana: «El mayor éxito es tener aliados y contar con la ciudadanía. Esta exposición hará que aún más gaditanos se sientan orgullosos de su pasado romano».

Asimismo, la consejera Patricia del Pozo ha subrayado el carácter excepcional de la muestra: «Cada vez que un pueblo recupera parte de su historia, es un día histórico. Invertir en cultura es invertir en el futuro, y esta exposición es un hito único en Andalucía».

Del Pozo ha querido también reconocer el esfuerzo del equipo del museo, que ha trabajado durante meses, incluso renunciando a vacaciones, para que la exposición fuese posible, tras el traslado forzado desde el Museo de Cádiz a la Casa Pinillos debido a retrasos en las obras.

Una exposición única en Andalucía

La magnitud del proyecto no tiene precedentes en la ciudad. La muestra reúne más de 400 piezas originales, de las cuales el 80% nunca habían sido expuestas al público. Muchas de ellas han sido restauradas especialmente para la ocasión por los talleres del museo, convirtiendo la inauguración en un doble logro: conservación del patrimonio y divulgación histórica.

El recorrido permite conocer desde las grandes manifestaciones artísticas -arquitectura, escultura, pintura- hasta los objetos cotidianos que narran la vida diaria en la Gades romana: monedas, cerámicas, vidrios y utensilios.

Entre los protagonistas históricos rescatados se encuentra la influyente familia Cornelio Balbo, pieza clave en la construcción y desarrollo de la ciudad en época romana.

Cádiz, centro neurálgico del Imperio Romano

La exposición refleja el esplendor de Cádiz entre los siglos I a.C. y II d.C., cuando la ciudad se convirtió en uno de los enclaves más cosmopolitas del Mediterráneo. Desde su puerto se exportaban salazones, aceite de oliva y minerales hacia Roma, consolidándose como un punto estratégico de comercio y de intercambio cultural.

La directora del Museo de Cádiz, Laura León, y el comisario Darío Bernal han diseñado un proyecto que combina investigación científica, restauración y divulgación, marcando un antes y un después en la programación cultural de la provincia.

La muestra permanecerá abierta en la Casa Pinillos hasta marzo el 1 de marzo de 2026, permitiendo que gaditanos y visitantes descubran -o redescubran- la riqueza del pasado romano de la ciudad más antigua de Occidente.

Con 'Vrbs Ivlia Gaditana. Desempolvando su pasado', Cádiz no solo recupera parte de su historia milenaria, sino que también reafirma su posición como referente cultural en Andalucía. Una exposición que, más que un recorrido arqueológico, es una invitación a reencontrarse con la memoria colectiva de la ciudad y con las raíces que explican su identidad actual.