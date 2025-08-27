Garrafas, gasolina y alto riesgo de explosión por las collas del narco en el centro de Cádiz: «¡Podrían provocar una matanza!»

Pueden tener entre 20 y 30 años pero han decidido por propia voluntad dedicarse a una actividad paralela al narcotráfico que, se supone, les renta lo suficiente como para afrontar las consecuencias que vengan. Y además ejecutan el plan que se les ordene a cualquier hora y en cualquier lugar. El petaqueo, como se llama a ser suministrador de gasolina para las narcolanchas, es ya una nueva conducta delictiva (va contra la ley) asentada. Se repite. De un punto a otro del litoral. Y de nuevo se podía comprobar la madrugada de este miércoles en Cádiz. En la misma capital. Y en el mismo centro. En la Punta. En un sitio tan emblemático y de paso como son las Bóvedas de San Carlos. Allí, uno de esos locales, era utilizado para almacenar litros y litros de combustible para luego trasladarlos en barquitos al punto donde hicieran el trasvase de esta gasolina a las 'gomas'.

Sin embargo esta vez no les salió bien. Un agente fuera de servicio vio como un grupo de jóvenes estaban haciendo «movimientos sospechosos» que parecían lo que era. Dio aviso a sus compañeros y se activó un dispositivo. Al poco tiempo los policías ya tenían cercados a varios individuos en la playa de Cala Chica. Allí encontraron 181 garrafas de 25 litros de combustible (4.500 litros) que, en ese mismo momento, estaban siendo preparadas para ser cargadas en dos embarcaciones tipo 'open', según explica la Policía.

Durante el dispositivo los agentes pudieron detener a siete de estos individuos que opusieron una fuerte resistencia, además de intervenir un coche y otros objetos relacionados con la actividad ilícita que servirán como prueba de qué estaban haciendo ahí y de la vinculación que su labor tiene con el tráfico de drogas.

Pero es que además, en el interior de un local próximo a la muralla de San Carlos se localizaron más bidones ocultos, listos para ser transportados a las embarcaciones. La intervención contó con el apoyo de la Policía Local de Cádiz y se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

«Es que...¡pueden provocar una matanza!... en serio... guardan y manejan litros y litros de gasolina de cualquier forma al lado de casas, colegios, un lugar de paso habitual como este, dentro de una ciudad...», advierte un agente sobre esta intervención.

Incluso, prueba de la 'normalidad' con la que pretenden actuar o el descaro o el pasotismo es que, precisamente, su 'guardería' de garrafas la tenían muy cerca de un lugar donde próximamente abrirá un nuevo local de ocio y eventos. Es decir, «no se trata ya de zulos escondidos o lugares fuera de la vida urbana sino que si eso explota puede provocar una masacre». Sin embargo ahí al menos ya no pasará gracias a esta nueva intervención policial.

Según ha podido saber este periódico los detenidos son seis vecinos de Sanlúcar y uno de Lebrija que se trasladaban a la capital gaditana para formar parte de este entramado que da cobertura al narco aprovechando la salida al mar desde la Punta de San Felipe y sus alrededores. Algunos de ellos tienen antecedentes. Se espera que en las próximas horas pasen a disposición judicial y entonces ya será el juez quien decida sobre su responsabilidad penal que les recae y por qué.

Además de esta intervención y también en las últimas horas otro operativo de la Policía Nacional lograba incautar más de 1.000 litros de gasolina para las narcolanchas en Rota con dos detenidos tras una peligrosa persecución y otra segunda actuación, otras 300 petacas listas para embarcar en el Poblado Doña Blanca. En total, unos 12.000 litros de gasolina.