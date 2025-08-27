Violento intento de fuga en Rota con dos detenidos con más de 1.000 litros de gasolina para las narcolanchas

La Voz de Cádiz 27/08/2025

Actualizado a las 13:21h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Policía Nacional ha desarticulado en los últimos días tres intentos de suministro de combustible a narcolanchas en la costa gaditana. Los operativos se desarrollaron en Cádiz capital, Rota y en El Puerto de Santa María, con dos detenidos, más de 502 garrafas gasolina intervenidas y abundante material logístico requisado.

Uno de los dispositivos tuvo lugar en Rota el pasado viernes 22 de agosto. Sobre las 05:15 horas, varios individuos fueron sorprendidos trasladando garrafas hasta una embarcación. En el despliegue participaron unidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica, con apoyo de la Policía Local. Dos personas fueron detenidas y se intervinieron 1.050 litros de combustible, además de equipos informáticos, teléfonos, repuestos de motores, ropa y víveres.

Durante la huida, uno de los arrestados mostró una gran violencia, llegando a enfrentarse a los agentes e intentar refugiarse en viviendas cercanas, lo que causó alarma vecinal. Fue finalmente localizado en el Centro Municipal de La Mayetería, donde opuso resistencia, obligando a los agentes a hacer uso de sus armas reglamentarias, sin causar heridos.

Los víveres intervenidos en la operación fueron entregados a un comedor social. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su libertad con cargos.

Doña Blanca

El segundo operativo se produjo en El Puerto de Santa María durante la madrugada del 26 de agosto. Tras un aviso recibido en la Sala CIMACC-091, los agentes se desplazaron al Poblado Doña Blanca, donde se detectó la presencia de varios vehículos sospechosos. En un carril próximo al río localizaron una furgoneta estacionada y una embarcación de recreo que se alejaba con garrafas de gasolina a bordo.

En la zona se descubrieron 110 garrafas ocultas entre la vegetación y otras 18 listas para su carga. Horas más tarde, gracias a un aviso de vigilantes rurales, se localizó otra furgoneta encallada junto al puente de la A-4, en cuyo interior y alrededores aparecieron 151 garrafas adicionales de combustible.

Ambos operativos, enmarcados en la lucha contra el narcotráfico en el litoral gaditano, confirman la presión policial sobre las redes de abastecimiento de narcolanchas, responsables de mover miles de litros de gasolina para las embarcaciones rápidas utilizadas en el tráfico de drogas.