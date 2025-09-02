El Festival Internacional de Folklore Ciudad de Cádiz inicia este jueves su programación

La Voz de Cádiz 02/09/2025

Actualizado a las 14:50h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La trigésima edición del Festival de Folklore Ciudad de Cádiz comenzará su programación oficial este jueves con la recepción a los grupos participantes en el Ayuntamiento de Cádiz. No obstante, como antesala, este miércoles a las 13 horas en la Sala A del Baluarte de la Candelaria se inaugurará la exposición 'ExpoFolk, el comienzo', un recorrido por los innumerables recuerdos e historia de todas las ediciones pasadas.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la jornada del jueves 4 de septiembre se iniciará a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, donde todos los grupos participantes serán recibidos por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, en la tradicional recepción oficial e intercambio de obsequios como recuerdo de su paso y estancia por la ciudad.

Ya a las 19,00 horas desde la Plaza de San Juan de Dios tendrá lugar el desfile de los grupos participantes por la Plaza de San Juan de Dios, Pelota, Plaza de la Catedral, Compañía, Plaza de las Flores, Columela, Plaza del Palillero, Columela, San Francisco, Plaza de San Francisco, Plaza del Cristo de la Vera Cruz, Rafael de la Viesca y Plaza de España. Posteriormente, a las 21 horas en el Baluarte de la Candelaria, se celebrará la gala de apertura del Festival en la que participarán todos los grupos.

En este sentido, ha señalado que el primer espectáculo está conformado por los grupos Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz, Los hijos del Sol (Senegal), Compañía de Danza y Grupo Cultural 'Identificarte', Funcet y Renacer Folclórico (Bogotá, Colombia) y Promni Folk Dance Ensemble (Varsovia, Polonia).

La 30 edición del Festival de Folklore Ciudad de Cádiz está organizado por la Asociación de Amigos del Folklore Ciudad de Cádiz en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádizy cuenta con el patrocinio publicitario de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y con las empresas Electrofactory, JMC Arquitectura, ECC Materiales, NU salón de baile y la colaboración de Onda Cádiz TV, Madre Coraje y Cádiz Centro Club de Calidad.

Más temas:

cultura

Cádiz