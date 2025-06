Dos formas de ver las protestas: las reacciones políticas a la Huelga del Metal

La provincia de Cádiz vive la segunda jornada de la Huelga del Metal. Los trabajadores de las empresas auxiliares del Metal han vuelto a salir a la calle después de una primera jornada de paro marcada por los incidentes entre los manifestantes y la Policía, que terminaron con seis detenidos, entre ellos, un menor de edad. La Huelga del Metal ha sido convocada por los sindicatos UGT y CCOO al no alcanzar un acuerdo con la patronal en la negociación del convenio colectivo. Las reacciones políticas por las formas utilizadas en la primera jornada de protestas, que paralizaron durante varias horas de la mañana a la capital gaditana debido a las barricadas y los enfrentamientos en zonas como el barrio de Loreto y la Avenida principal, no han tardado en sucederse.

En un comunicado publicado por el Ayuntamiento de Cádiz en el que se recogían las incidencias ocasionadas en la primera jornada de huelga, Bruno García, alcalde de Cádiz, hacía un «llamamiento para hacer compatible la reivindicación de los trabajadores con la seguridad». El regidor apeló al «diálogo» para que se alcance un acuerdo entre ambas partes y, además, rogó que «las protestas se lleven a cabo de una manera pacífica».

Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía, ha mostrado en sus redes sociales su apoyo a la manifestación y también a «las formas» empleadas. «A mí la Cádiz de las barricadas me llena de orgullo. No de miedo. No de reproches«, ha manifestado la coportavoz, quien ha asegurado que »cuando no te escuchan por las buenas, el mensaje se manda con señales de humo. Desgraciadamente eso nos lo enseña nuestra propia historia«.

Además, desde la misma formación, José Ignacio García, portavoz, ha lamentado que «se haya detenido a más trabajadores en una mañana que corruptos del caso Koldo en dos años» y ha valorado la actuación policial llevada a cabo durante la primera jornada de huelga del sector del Metal en Cádiz como «desproporcionada». «Estamos ante una provincia que sufre un desempleo estructural, una desindustrialización progresiva y una falta de futuro endémica, lo mínimo que merece su gente es que no se le responda con bolazos, con detenciones, con helicópteros y represión», ha denunciado García.

En este mismo sentido, también se ha pronunciado su compañero de partido, David de la Cruz, quien ha mostrado su «apoyo total» a los trabajadores y trabajadoras del metal. Además, ha pedido a la ciudadanía gaditana «paciencia» y comprensión, porque la «ciudad está luchando por su futuro».

En esta misma línea se ha posicionado Izquierda Unida, que además de «respaldar la justa reivindicación del sector del metal» a reclamado a la población que «comprenda las molestias que puedan ocasionar una huelga importante en la provincia de Cádiz». «Aunque entendemos que estas protestas pueden causar molestia y perjuicios a la ciudadanía, queremos trasladar nuestro apoyo total y absoluto, porque el motivo de esta vuelta es un motivo de dignificación de cientos y miles de trabajadores de la provincia de Cádiz, del sector industrial», ha afirmado Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU Cádiz.

Por su parte, tanto Podemos como Sumar han mostrado su «firme respaldo» a los trabajadores del metal. La formación morada ha afirmado que «defienden la dignidad de toda la provincia» y ha catalogado la «lucha» de los trabajadores como «imprescindible». «Lo que están haciendo no es una opción, es una obligación, están defendiendo los derechos sociolaborales que deberían estar garantizados por ley, y no tener que salir a la calle a gritar lo que el BOE tendría que recoger», ha sentenciado Juan Antonio Delgado, diputado de Por Andalucía en el Parlamento andaluz. Sumar Cádiz, en palabras de la diputada nacional, Esther Gil de Reboleño, ha asegurado que «esta lucha no es solo por el metal, es por el futuro de Cádiz».

Por último, tras el primer día de huelga marcado por los disturbios, los cortes de tráfico y las protestas CSIF ha apelado a la «responsabilidad de las partes implicadas (sindicatos y patronal) a la hora de negociar, para que »busquen un acuerdo justo sobre el convenio colectivo que está sobre la mesa«. En caso de que no se alcance un acuerdo, a partir del lunes 23 los sindicatos convocantes anunciaron que se llevará a cabo una huelga indefinida.

Al respecto, la Central Sindical ha afirmado que espera que »no sea necesario« recurrir a ella porque »podría afectar no sólo a la industria del metal de la provincia, sino a muchos otros sectores económicos y servicios públicos». En cuanto a los disturbios y a los enfrentamientos vistos en la primera jornada de movilizaciones, CSIF se ha posicionado en «contra de la violencia, que perjudique tanto a las justas reivindicaciones de los sindicatos y trabajadores en huelga como al resto de la ciudadanía«. También, defiende el derecho a la huelga, siempre y cuando se »garantice la libertad sindical de cada persona de decidir si la secunda o no«.

Según UGT y CCOO, la huelga del Metal tuvo un seguimiento en la primera jornada entre el 95% y 100% en las empresas auxiliares del sector. Al contrario que el miércoles, el segundo día de huelga ha transcurrido sin incidentes en la capital; en cambio, en la barriada del Río San Pedro, han sido detenidas tres personas.