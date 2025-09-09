La continuidad del South Series en Cádiz, a expensas de la Junta de Andalucía

La tercera edición del South Series Festival llega con fuerza un año más a Cádiz. Con más que nunca se podría decir teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de una cita que en estos tres años ha ido a más, sin olvidar que si en en la primera edición era el propio festival quien llamaba a la puertas de las productoras, ahora las tornas han cambiado y son muchas las series las que aspiran a estar en la cita que arranca este viernes en la capital gaditana.

Con una ciudad que pone la alfombra roja, nunca mejor dicho, a este festival, el compromiso de la empresa encargada de llevarlo a cabo, Womak, con Cádiz acaba en esta tercera edición de 2025. Un par de días menos de duración, un cambio de fecha de octubre a septiembre, son algunas de las cuestiones diferenciales de esta edición que podría ser la última en Cádiz. ¿O no?

Ayuntamiento y Diputación de Cádiz, dos de las administraciones que financian el festival, siguen apostando muy fuerte porque el South Series siga en tierras gaditanas. La repercusión de la marca Cádiz es muy potente y lo que conlleva para la industria audiovisual que la ciudad y su provincia se conviertan en lugares para rodajes de cualquier ámbito genera un retorno económico fundamental.

Sin embargo, falta la otra gran pata de una cita que cuenta con un presupuesto que supera los 2 millones de euros, la Junta de Andalucía. La administración regional apostó hace tres años por Cádiz de cara a que el festival comenzara en la capital gaditana. Sin embargo, nada se sabe hoy por hoy de cual es la apuesta de la Junta de cara al futuro del South en Cádiz. Tanto es así que será el ente regional el que decida si el festival sigue aquí o no. Todo, con la potente sombra de Málaga acechando para que estas cita que reúne a las mejores producciones de serie nacionales e internacionales y estrellas de primer nivel, véase este año la alemana Diane Kruger, pueda marcharse a la Costa del Sol con lo que supondría negativamente para Cádiz.

«Cádiz es la casa del South»

Al respecto, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, ha recordado que «el compromiso es total de la ciudad y el alcalde para que el festival pueda continuar en la ciudad. Agradecemos a Womack y tratamos de darle máxima garantía con los problemas habituales que nos encontramos con la financiación. El compromiso era de 3 años y lo que vamos a trabajar para que aquí siga en los próximos porque Cádiz es la casa del South. Tenemos que trabajar de la mano con la Junta de Andalucía porque ha sido fundamental para que esté aquí y siga aquí. El compromiso es total del Ayuntamiento y la Diputación para que el festival continúe«, ha insistido Cossi.

El Ayuntamiento espera un paso adelante por parte de la Junta de cara a asegurar que la ciudad siga contando con una cita audiovisual de primer nivel. «El festival tiene un presupuesto importante superando los 2 millones de euros en los que la aportación de cada administración es fundamental más allá de los aportaciones privadas, por eso hay que definir la financiación de la Junta».

El primer teniente de alcalde destaca que «el Ayuntamiento y la Diputación está haciendo que el festival tenga el mayor recorrido posible. Vamos a trabajar desde ya para que haya un nuevo compromiso entre todas las partes».

Y es que no hay dudas en el consistorio de la repercusión que tiene esta cita. «Medimos a final de cada año el impacto en la ciudad. Los últimos datos que hemos dado han sido en aumento. El festival aporta mucho valor y el Cádiz Film Office aporta muchísimo. El festival es una oportunidad importantísima, se piense lo que se piense Cádiz les va a servir para rodar lo que sea, desde un anuncio a una serie o una película», reconoce la concejala de Fiestas Beatriz Gandullo.

Más temas:

Cádiz

Málaga