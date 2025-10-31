Cádiz ya tiene un plan de actuación ante maremotos

Este viernes ha quedado aprobado el primer Plan de Actuación Local de Riesgo de Maremotos de Cádiz. El documento ha sido elaborado por la Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Español para la Reducción de Desastres, el Instituto Hidráulico de Cantabria, la Universidad de Cádiz, la Junta de Andalucía.

De cara al ciudadano, los vecinos de Cádiz podrán conocer qué zonas de la ciudad se inundarían en el caso de que se produjese en maremoto en la capital, así como conocer las zonas seguras en las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. Es importante señalar que los organismos competentes identifican el maremoto con una antelación aproximada de una hora antes de su llegada a Cádiz, lo que pone de relieve la necesidad de una respuesta rápida y eficaz. El plan, además, permitirá conocer los edificios singulares, aquellos los espacios públicos para la atención al ciudadano una vez que ha pasado el maremoto para solicitar atención local.

Cabe destacar que ante la amenaza de un maremoto se establece un mando en el CECOPAL y desde allí se coordina el dispositivo. La dirección del plan de actuación frente a los maremotos correspondería al alcalde, que contaría con un comité asesore y comisión técnica y una dirección de emergencias. Con ellos trabajaría un gabinete de información para dar los mensajes necesarios a la población. Al tratarse de una emergencia que sobrepasa el propio ámbito local, se activaría la emergencia autonómica, que se encargaría de coordinar todo el operativo ante el maremoto, pero la dirección local seguiría presente para la coordinación.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz preparan una serie de acciones para preparar a la ciudadanía en caso de un maremoto. Habrá una partida para licitar la instalación de avisadores acústicos (sirenas) en la ciudad, que se complementaría con el sistema Es-Alert del teléfono móvil. Además, el Consistorio procederá a la instalación de señalética en distintos puntos de la ciudad.

Aprobado por unanimidad

El documento ha sido aprobado por unanimidad en el pleno. Juancho Ortiz, delegado de Seguridad Ciudadana, ha manifestado que «no se pretende que sea un documento que se guarde en un cajón, queremos que sea un documento dinámico, que sea un documento inicial sujeto a las actualizaciones que proceda». No obstante, ha lamentado que el plan «no hubiera estado hecho hace ocho años por el anterior equipo de gobierno. Vamos tarde. A nosotros sí nos preocupa la seguridad de los ciudadanos».

Por su parte, Carlos Parada de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha pedido que la instalación de avisadores acústicos «no se quede en un anuncio» y que se preste una especial atención al colectivo de personas sin hogar debido a que «no siempre pueden acceder a toda la información». Desde el PSOE, Manuel Márquez, ha señalado que «la situación geográfica de Cádiz nos obliga a estar preparados».

Los barrios de Cádiz que se inundarían con un maremoto

En el caso de extramuros, toda la región que comprende desde la entrada a la ciudad en Cortadura hasta San Severiano quedaría inundada. Bahía Blanca, la zona más elevada de la ciudad, sería prácticamente el único barrio de extramuros que no se vería afectado por un maremoto. Por lo tanto, zonas como Cortadura, Cerro del Moro, la zona más occidental del barrio de San Severiano, Loreto, Puntales y el barrio de Astilleros quedarían sepultados bajo el agua.

En el caso del centro de Cádiz, se salvarían de un maremoto las zonas ubicadas en el sur se verían más afectadas, así como aquellos espacios más próximos al mar. la avenida Campo del Sur, el barrio de La Viña, y desde la Catedral cruzando toda la ciudad hasta el puerto de Cádiz, incluida la plaza de San Juan de Dios, quedarían sepultadas bajo el mar. Por otro lado, la plaza de San Antonio, El Mentidero, la plaza de Mina, y sus alrededores se salvarían en caso de maremoto en la ciudad.