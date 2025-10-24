Cádiz se prepara ante el «riesgo» de un maremoto

El próximo 31 de octubre, el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz, aprobará el primer Plan de Actuación Local de Riesgo de Maremotos. Se trata de un documento inexistente hasta la fecha, y con el que el Consistorio «actúa con convicción» para proteger y preparar a los ciudadanos y a los equipos de emergencia que actuarían en caso de que se produjese un fenómeno natural de semejante magnitud.

El documento ha sido elaborado por la Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Español para la Reducción de Desastres, el Instituto Hidráulico de Cantabria, la Universidad de Cádiz, la Junta de Andalucía y «en coordinación con las empresas públicas de agua y luz que también asumirán un papel importante».

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado que el plan tiene «dos aspectos», uno de cara al ciudadano y otro de cara a las instituciones y equipos de emergencia que «tienen que asumir su responsabilidad». Una de las cuestiones que establece el documento es una previsión de las zonas inundables de la ciudad, que «nos va a ir marcando la distinción de los espacios».

De cara al ciudadano, los vecinos de Cádiz podrán conocer qué zonas de la ciudad se inundarían en el caso de que se produjese en maremoto en la capital, así como conocer las zonas seguras en las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. Es importante señalar que los organismos competentes identifican el maremoto con una antelación aproximada de una hora antes de su llegada a Cádiz, lo que pone de relieve la necesidad de una respuesta rápida y eficaz.

El plan, además, permitirá conocer los edificios singulares, «los espacios públicos para la atención al ciudadano una vez que ha pasado el maremoto para solicitar atención local». Por otro lado, el texto «nos da conocimiento de los sistemas de alerta temprano, que es muy importante».

En cuanto a los equipos de emergencia, Bruno García ha explicado que ante la amenaza de un maremoto se establece un mando en el CECOPAL y desde allí se coordina el dispositivo. La dirección del plan de actuación frente a los maremotos correspondería al alcalde, que contaría con un comité asesore y comisión técnica y una dirección de emergencias. Con ellos trabajaría un gabinete de información para dar los mensajes necesarios a la población.

Al tratarse de una emergencia que sobrepasa el propio ámbito local, se activaría la emergencia autonómica, que se encargaría de coordinar todo el operativo ante el maremoto, pero la dirección local «sigue estando presente para coordinarnos».

«La emergencia autonómica debe tener en lo local un equipo preparado. Por tanto, evidentemente, las órdenes en las que corresponde la dirección global la generaría el sistema de emergencia autonómico pero nosotros tenemos que darle sustento a ese plan de emergencia», ha señalado el alcalde.

Nuevas actuaciones

Desde el Ayuntamiento de Cádiz preparan una serie de acciones para preparar a la ciudadanía en caso de un maremoto. El alcalde ha destacado que se ha generado una partida para licitar la instalación de avisadores acústicos (sirenas) en la ciudad, que se complementaría con el sistema Es-Alert del teléfono móvil.

Además, el Consistorio procederá a la instalación de señalética en distintos puntos de la ciudad. «Con ello, lo que buscamos es que todas las personas sepan la dirección que deben coger para alejarse de la zona de peligro».

Por otro lado, se continuarán realizando simulacros. Por ejemplo, el día 20 de noviembre tendrá lugar el simulacro de la Junta de Andalucía. «Vamos a seguir con la formación y con los talleres para que la ciudadanía lo sepa».

«Hacemos este plan porque consideramos que es un tema muy serio. No lo hacemos para generar preocupación, pero sí lo hacemos porque nos tenemos que ocupar de la seguridad del vecino», ha afirmado el alcalde, quien ha agregado que «creemos que este es un paso que había que dar y que nosotros consideramos que es bueno para la ciudad».

Bruno García ha señalado que «vamos a generar este plan y lo vamos a dotar de medios, para que pueda ser eficaz con la dotación de medios, y vamos a hacer un trabajo fundamental porque se trata de la información a la ciudadanía».

