Los barrios de Cádiz que se inundarían en caso de maremoto

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este viernes el Plan de Actuación Local de Riesgo de Maremotos, que se aprobará en un pleno extraordinario el próximo 31 de octubre. El documento recoge una serie de mapas de la ciudad con las zonas que serían seguras para la ciudadanía.

El documento, elaborado por la Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Español para la Reducción de Desastres, el Instituto Hidráulico de Cantabria, la Universidad de Cádiz, la Junta de Andalucía, servirá para para proteger y preparar a los ciudadanos y a los equipos de emergencia que actuarían en caso de que se produjese un fenómeno natural de semejante magnitud.

En dicho documento aparecen las zonas seguras a las que deberá acudir la ciudadanía en caso de emergencia por maremoto. Es importante señalar que los organismos competentes identifican el maremoto con una antelación aproximada de una hora antes de su llegada a Cádiz, lo que pone de relieve la necesidad de una respuesta rápida y eficaz. No hay que olvidar que Cádiz es prácticamente una isla, por lo que en caso de maremoto, prácticamente toda la ciudad se vería afectada, pero aún así hay zonas seguras.

Extramuros

En los mapas publicados por el Ayuntamiento de Cádiz se distinguen tres colores. Las áreas marcadas en azul representan las zonas que quedarían inundadas en caso de maremoto. Las zonas rojas corresponden a áreas sobre las que existen discrepancias respecto a si resultarían o no afectadas por el agua. Por último, las zonas en blanco indican los espacios seguros a los que debe dirigirse la ciudadanía.

Cabe señalar que, como medida preventiva, el Consistorio considera las zonas rojas —aquellas con dudas sobre su posible inundación— como potencialmente inundables.

En el caso de extramuros, toda la región que comprende desde la entrada a la ciudad en Cortadura hasta San Severiano quedaría inundada. Bahía Blanca, la zona más elevada de la ciudad, sería prácticamente el único barrio de extramuros que no se vería afectado por un maremoto.

Zonas de extramuros que quedarían inundadas

Por lo tanto, zonas como Cortadura, Cerro del Moro, la zona más occidental del barrio de San Severiano, Loreto, Puntales y el barrio de Astilleros quedarían sepultados bajo el agua.

El centro de Cádiz

En el caso del centro de Cádiz, se salvarían de un maremoto las zonas ubicadas en el sur se verían más afectadas, así como aquellos espacios más próximos al mar. la avenida Campo del Sur, el barrio de La Viña, y desde la Catedral cruzando toda la ciudad hasta el puerto de Cádiz, incluida la plaza de San Juan de Dios, quedarían sepultadas bajo el mar.

Por otro lado, la plaza de San Antonio, El Mentidero, la plaza de Mina, y sus alrededores se salvarían en caso de maremoto en la ciudad.

Zonas inundables en el centro de Cádiz