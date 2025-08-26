Cádiz estrena curso para policías locales mientras la plantilla sigue bajo mínimos

La Voz de Cádiz 26/08/2025

Actualizado a las 15:09h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Escuela de Policía del Ayuntamiento de Cádiz arranca este lunes 1 de septiembre un nuevo curso de ingreso para la formación de 30 aspirantes a agentes locales, destinados a Cádiz capital, Puerto Real y Alcalá de los Gazules. Se trata de un requisito obligatorio para quienes han superado las oposiciones y obtenido plaza en sus respectivos municipios.

Pese al anuncio del equipo de Gobierno, que presenta estas incorporaciones como un refuerzo en materia de seguridad, los policías locales de Cádiz denuncian que la ciudad arrastra desde hace años una plantilla insuficiente y con medios escasos. El sindicato SPLCA ha advertido de las «graves carencias» en personal, recursos y medios materiales, y reclama soluciones inmediatas al alcalde para garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía.

El curso permitirá la futura incorporación de 20 nuevos agentes en Cádiz, 7 en Puerto Real y 3 en Alcalá, aunque no será hasta junio de 2026 cuando puedan tomar posesión definitiva como funcionarios de carrera.

Dos fases

El programa de formación se divide en dos fases. La primera, de carácter académico, se desarrollará hasta el 16 de diciembre con 670 horas lectivas, en las que se abordarán materias como tráfico, derecho penal y procesal, protección de la seguridad ciudadana, policía judicial o investigación de siniestros viales.

También se impartirán asignaturas sobre mediación en conflictos, diversidad social, comunicación, emergencias, defensa personal, armamento, primeros auxilios y reconstrucción de accidentes de tráfico.

La segunda fase, de prácticas, tendrá lugar desde el 17 de diciembre hasta el 30 de junio de 2026. Los aspirantes se incorporarán a sus plantillas para completar 665 horas de formación en servicio, centradas en la disciplina, el respeto al ciudadano, la gestión emocional y la empatía con colectivos vulnerables.

El curso contará con 45 docentes, entre ellos psicólogos, profesores universitarios, médicos forenses, miembros de la judicatura y mandos de la Policía Local.

Compromiso

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha asegurado que la incorporación de estos 20 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local de Cádiz «vuelve a confirmar el compromiso de este equipo de Gobierno para dotar de medios humanos a la Policía, ejecutando unas plazas que corresponden a las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023, que el anterior equipo de Gobierno no fue capaz de ejecutar y que nosotros hemos puesto en marcha».