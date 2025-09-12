Bruno García sobre el nuevo Hospital de Cádiz: «Lo que no se podía hacer, ahora se puede hacer, y eso es llamativo»

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha recibido con alegría y satisfacción el anuncio por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la cesión gratuita por parte de Zona Franca a la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo Hospital de Cádiz. Una noticia sorprendente e inesperada porque en los últimos años, el delegado de la Zona Franca, Fran González, había repetido por activa y por pasiva que la única fórmula para que el Consistorio se desprendiera del suelo era su venta a cambio de 12 millones de euros. Sin embargo, la ministra Montero, candidata del PSOE-A a la Junta el próximo año, ha visto con buenos ojos darle a la Junta a coste cero el terreno.

«Para nosotros el anuncio de la cesión de los terrenos a la Junta es un paso para la ciudad, un paso positivo que de alguna manera nos demuestra o nos permite ver que se han sumado a las reivindicaciones de esta ciudad», ha manifestado el regidor.

Desde el equipo de gobierno «teníamos claro que el nuevo Hospital había que construirlo», y para ello «necesitábamos que se pusieran de acuerdo la Junta y Zona Franca».

La cesión gratuita del suelo por parte del Consorcio a la administración regional «es el objetivo que veníamos persiguiendo, y si se cumple lo que hoy se ha dicho, se desbloquea una situación que lleva años enquistada, y serán los gaditanos y las gaditanas quienes se verán beneficiados».

El alcalde ha reiterado que «hasta ahora teníamos el compromiso de la Junta y el compromiso del Ayuntamiento para que eso se pueda hacer» y ahora «tenemos el compromiso de Zona Franca, del Gobierno de España». Ha destacado que el diálogo ha sido «fundamental» para que todas las partes se entiendan.

«Es bueno que se hayan sumado a la solución que necesitaba esta ciudad», ha señalado.

Una finalidad electoralista

Aunque no haya dicho abiertamente que detrás de este anuncio exista un fin electoralista, se ha sorprendido por el «cambio de postura» a escasos meses de las elecciones andaluzas por parte de la ministra de Hacienda, quien es además la candidata del PSOE-A a las elecciones. «Es cierto que hace unos meses esta salida era imposible«, aunque »si este cambio beneficia a la ciudad de Cádiz, lo consideramos positivo«.

«Lo que me importa es que se haga», ha manifestado Bruno García, quien ha agregado que «lo que no se podía hacer, ahora se puede hacer, y eso es llamativo».

Ahora, Zona Franca tendrá que firmar un convenio en el que se comprometa a la cesión del suelo: «Vamos a estar muy atentos a su cumplimiento», ha destacado el alcalde.

Doce millones más destinados a vivienda

El alcalde de Cádiz, Bruno García, anunció en julio se iniciaba el proceso de obtención de un préstamo bancario por 19,7 millones de euros, de los cuáles 12,5 millones de euros se emplearían en la compra del suelo a Zona Franca para la construcción de unas 200 viviendas públicas, y la parcela restante se cedería gratuitamente a la Junta para la construcción del nuevo Hospital. Ahora, esa cantidad íntegra será destinada a vivienda.

«El dinero que habíamos comprometido para vivienda será para vivienda, ya veremos si en ese espacio o en otro», ha confirmado el alcalde, y a pesar de que «no está descartado que se hagan las viviendas, actualizaremos nuestro planteamiento de vivienda».

En cuanto a la «pérdida de tiempo» que lamentaba el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, el alcalde de la capital, ha manifestado que «no le doy importancia porque no tiene solución». Bruno García ha señalado que se ha enterado de la noticia a través del propio Antonio Sanz, ya que le ha llegado la carta mandada por Montero a Juanma Moreno «mientras se estaba produciendo la rueda de prensa».

Más temas:

Cádiz