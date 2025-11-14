Las autoridades alertan: cuidado con los bulos por el simulacro de tsunami en Cádiz

Las autoridades alertan de los posibles bulos que pueden circular en redes sociales y por grupos de WhatsApp por el simulacro de tsunami en Cádiz. Es fundamental no dejarse llevar por bulos o rumores relacionados con el simulacro de maremoto del 20 de noviembre en Cádiz y que tiene como objetivo conocer cómo responde la ciudadanía, autoridades y equipos de emergencia ante este tipo de emergencias.
En días previos a ejercicios de este tipo suelen circular mensajes alarmistas, falsos audios reenviados por redes sociales o información manipulada que solo busca generar miedo o confusión. Compartir estos contenidos sin verificar puede provocar preocupación innecesaria, saturar a los servicios de emergencia y entorpecer el buen desarrollo del simulacro. La desinformación se aprovecha de la incertidumbre, por lo que es clave mantener la calma y buscar siempre la confirmación en fuentes confiables.
Durante el simulacro, la única información válida y segura será la emitida por las autoridades oficiales: Protección Civil, 112 Andalucía, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz y los canales institucionales correspondientes. Estos organismos explicarán claramente que se trata de un ejercicio, los pasos a seguir y cualquier aviso importante. Hacer caso solo a estas fuentes evita malentendidos y garantiza que la población actúe de forma correcta y coordinada. La mejor manera de colaborar es ignorar los bulos, no compartir mensajes dudosos y seguir únicamente la información verificada.
Por otro lado, las autoridades recomiendan informarse únicamente por medios de comunicación fiables y alejarse de cualquier vídeo sin excesiva credibilidad que circule por redes sociales como 'Tik Tok', 'Twitter (X), Facebook o Instagram.
Cabe recordar que el próximo 20 de noviembre, los ciudadanos que se encuentren en Cádiz recibirán un mensaje ES-Alert en su teléfono móvil en el que se informará de que se trata de un simulacro. Este mensaje se recibirá en varias ocasiones.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión