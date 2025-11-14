Las autoridades alertan: cuidado con los bulos por el simulacro de tsunami en Cádiz

Las autoridades alertan de los posibles bulos que pueden circular en redes sociales y por grupos de WhatsApp por el simulacro de tsunami en Cádiz. Es fundamental no dejarse llevar por bulos o rumores relacionados con el simulacro de maremoto del 20 de noviembre en Cádiz y que tiene como objetivo conocer cómo responde la ciudadanía, autoridades y equipos de emergencia ante este tipo de emergencias.

En días previos a ejercicios de este tipo suelen circular mensajes alarmistas, falsos audios reenviados por redes sociales o información manipulada que solo busca generar miedo o confusión. Compartir estos contenidos sin verificar puede provocar preocupación innecesaria, saturar a los servicios de emergencia y entorpecer el buen desarrollo del simulacro. La desinformación se aprovecha de la incertidumbre, por lo que es clave mantener la calma y buscar siempre la confirmación en fuentes confiables.

Durante el simulacro, la única información válida y segura será la emitida por las autoridades oficiales: Protección Civil, 112 Andalucía, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz y los canales institucionales correspondientes. Estos organismos explicarán claramente que se trata de un ejercicio, los pasos a seguir y cualquier aviso importante. Hacer caso solo a estas fuentes evita malentendidos y garantiza que la población actúe de forma correcta y coordinada. La mejor manera de colaborar es ignorar los bulos, no compartir mensajes dudosos y seguir únicamente la información verificada.

Por otro lado, las autoridades recomiendan informarse únicamente por medios de comunicación fiables y alejarse de cualquier vídeo sin excesiva credibilidad que circule por redes sociales como 'Tik Tok', 'Twitter (X), Facebook o Instagram.

Cabe recordar que el próximo 20 de noviembre, los ciudadanos que se encuentren en Cádiz recibirán un mensaje ES-Alert en su teléfono móvil en el que se informará de que se trata de un simulacro. Este mensaje se recibirá en varias ocasiones.

