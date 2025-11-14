Guía completa para el simulacro de tsunami en Cádiz: Fecha, horario y zonas seguras

El próximo jueves 20 de noviembre Cádiz será escenario de un simulacro de tsunami. Bajo el nombre de Respuesta25, el objetivo de este ensayo no es otro que probar las capacidades de la provincia ante un terremoto similar al de Lisboa del año 1755, con magnitud 7,6 al suroeste del Cabo de San Vicente, que provocará que una gran ola impacte en el litoral gaditano. Se trata del «mayor simulacro de emergencia que se ha realizado hasta la fecha en territorio español», según las palabras del consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz.

La primera idea que conviene subrayar, y en la que es necesario insistir al hablar de lo que sucederá en Cádiz el próximo 20 de noviembre, es que se trata de un simulacro.No responde a una situación real ni implica una emergencia efectiva.

En la preparación de este ensayo han participado 420 personas y se ha elaborado un documento en el que se recoge cómo debe actuar la ciudadanía, cuáles son las zonas seguras, aquellos espacios de Cádiz con mayor riesgo de inundación, pero también como deben trabajar las autoridades, los equipos de emergencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Reunión explicativa de la Junta con los medios de comunicación y asociaciones de vecinos Antonio Vázquez

Es importante resaltar que todos los simulacros realizados hasta el momento en Cádiz han sido siempre para emergencias que ya están pasando, por ejemplo, un incendio. En este caso es un ensayo para una emergencia que aún no ha afectado a Cádiz, ya que desde que se tiene conocimiento del tsunami hasta que impacte en la ciudad, la ciudadanía lo sabrá una hora antes.

Datos de claves

El simulacro tendrá lugar el próximo 20 de noviembre, y aunque participa toda la provincia, el ensayo se llevará a cabo solo en la capital gaditana. La población implicada es la de Cádiz capital y el resto de municipios costeros de la provincia desde Sanlúcar hasta San Roque. Participarán también las empresas de suministros básicos como de luz y agua, clubes náuticos, algunos hoteles de la ciudad, Navantia, ADIF, empresas del recinto portuario y de la Zona Franca, colegios profesionales, centros escolares, residencias de mayores, centros de discapacitados y edificios públicos.

Comenzará a las 10.00 horas, cuando las autoridades reciban un aviso que alerta de la posible llegada de una gran ola a Cádiz. Minutos más tarde, todas las personas que estén en Cádiz recibirán un mensaje de ES-Alert en el móvil. Desde ese instante, la ciudadanía contará con una hora para alcanzar una zona segura. Resulta esencial que la población conozca de antemano los puntos a los que debe dirigirse, pues la alerta de tsunami puede activarse en cualquier momento, ya se encuentre en su domicilio, en el supermercado o en el gimnasio.

El mensaje ES-Alert se enviará varias veces a la ciudadanía. En el texto aparecerá que se trata de un simulacro, y aparecerá un enlace en el que habrá que pinchar para tener más información y cómo se debe actuar. Si usted le da a aceptar, no ha leído el mensaje, no se preocupe porque se enviará en varias ocasiones.

Habrá cinco escenarios durante el simulacro para la población civil: Evacuación de centros escolares del casco histórico, evacuación de empresas del reciento portuario, evacuación de empresas del recinto interior de la Zona Franca, evacuación vertical de edificios de organismos públicos, evacuación de hoteles y evacuación vertical y horizontal de centros de mayores.

Por otro lado, el operativo también contemplará el rescate en la playa de Santa María del Mar, ante la posibilidad de que haya surfistas en el agua en el momento en que se emita el aviso de ES-Alert y que, por ello, no tengan acceso inmediato a su dispositivo móvil. Asimismo, se coordinarán las tareas de evacuación, salvamento y rescate en el recinto portuario, definiendo cómo debe actuar, por ejemplo, un crucero atracado en el puerto o un barco que se aproxime a la capital y deba decidir si refugiarse en el muelle o poner rumbo a mar abierto.

La Junta de Andalucía ha avisado a los cruceros que llegarán el día 20 de noviembre a Cádiz para que avisen a los cruceristas que ese día habrá un simulacro por riesgo de tsunami.

Cronología del simulacro

El simulacro comenzará a las 10.00 horas cuando se producirá el terremoto, una réplica del terremoto de Lisboa de 1755. Las autoridades reciben el boletín de movimientos sísmicos y pocos minutos después, como muy tarde a las 10.10 horas la ciudadanía recibe el mensaje de ES-Alert.

En esta primera comunicación se habla de la posibilidad de que haya un tsunami, pero no habrá una certeza total hasta media hora antes, pero la evacuación comienza desde un primer momento. Hasta las 11.00 horas, momento aproximado en el que la ola impactaría en Cádiz, las autoridades irán recibiendo cierta información sobre el maremoto: magnitud, altura de la ola, por ejemplo. Cabe resaltar que la ola llegaría a Sanlúcar unos 5 minutos antes que a Cádiz.

Una vez haya pasado el tsunami, el CECEM-112 activa todos los operativos por sistema. Durante el simulacro se realizarán pruebas de comunicaciones entre operativos mediante la red digital de emergencias (REJA), REMER y GEA.

En el caso de que un tsunami llegase a Cádiz, el casco histórico quedaría aislado del resto de la ciudad, por lo que habrá equipos sanitarios en la calle para atender a la población. El puesto de mando avanzado se ubicará en las bóvedas de Santa Elena.

Zonas seguras para la población

Es la pregunta que se hacen muchos gaditanos: ¿a dónde debo dirigirme si llega un tsunami? En primer lugar —y como ya se ha señalado— las autoridades avisarán a la población con una hora de antelación antes de la llegada de la gran ola a Cádiz.

Se encuentre una persona en la zona en la que se encuentre, es importante saber que en la cuarta planta de cualquier edificio de la ciudad, usted estará a salvo. Incluso en los barrios y calles más próximas a la playa, una vivienda que se encuentra en una cuarta planta o superior, desde la Junta se asegura que son zonas seguras.

Por lo tanto, si una persona reside en la sexta planta de un edificio, cuando reciba el mensaje de ES-Alert deberá permanecer en su vivienda, aunque también se le recomienda prestar ayuda a quienes puedan necesitarla. En una emergencia como la llegada de un tsunami, el rescate en vertical resulta fundamental. Las autoridades insisten en la importancia de colaborar con cualquier vecino que tenga algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, si usted vive en un quinto piso y sabe que en el bajo o en la primera planta reside alguien con dificultades para desplazarse, recuerde a esa persona y ayúdele a alcanzar una zona segura.

Además, el estadio Nuevo Mirandilla se abriría para la población, ya que las zonas más altas del campo de fútbol, con una capacidad para unas 12.000 personas, también serían zonas seguras. Por otro lado, se abrirán las puertas de edificios públicos y se pide a la población que abra las puertas de sus bloques de edificio para que los viandantes puedan subir a zonas seguras.

Objetivos del simulacro

El simulacro pretende comprobar la capacidad de respuesta de la ciudadanía de Cádiz ante un tsunami y analizar la capacidad de reacción de las personas que en ese momento se encuentren en la ciudad.

Por otro lado, se comprobará la respuesta de organismos y empresas participantes, así como el funcionamiento de los distintos sistemas de comunicación y alerta a la ciudadanía (ES-Alert, sirenas, megafonía, campanas, etc.).

Las autoridades quieren detectar oportunidades de mejora del Plan de Actuación Local del Ayuntamiento de Cádiz ante Maremotos y los Planes de Emergencia de las empresas participantes.

Además se detectarán fallos en la gestión de la emergencia y en la organización de respuesta, controlar los tiempos de reacción de los operativos intervinieres con vistas a su optimización y comprobar las comunicaciones entre administraciones, operativos y empresas participantes.

Rescate de la población civil

El primer escenario en el se trabajará será la evacuación de la población civil de Cádiz capital. El tiempo de ejecución será entre las 10.00 y las 11.30 horas durante el simulacro: Evacuación de centros escolares del casco histórico, evacuación de empresas del reciento portuario, evacuación de empresas del recinto interior de la Zona Franca, evacuación vertical de edificios de organismos públicos, evacuación de hoteles y evacuación vertical y horizontal de centros de mayores.

Los alumnos de los colegios del centro de Cádiz se desplazarán hasta la plaza de San Antonio y la plaza de Mina

A las 10.00 horas comenzará el simulacro en los colegios del centro de Cádiz. Participan unos 2.500 alumnos. El punto de encuentro para los centros CEIP Santa Teresa, CEIP Josefina Pascual, CEIP La Salle-La Viña, CEIP San Rafael, IES La Caleta y CDP Juan Pablo II - María Milagrosa será la Plaza de San Antonio. Cada colegio tendrá una zona asignada en este espacio que será el mismo en el caso de que la alerta de tsunami fuese real. Por otro lado, los alumnos del IES Cornelio Balbo, CEIP José Celestino Mutis y CDP Nuestra Señora del Carmen se desplazarán hasta la Plaza de Mina.

Participarán también para un rescate en vertical, es decir, subir a zonas seguras el Hotel Playa Victoria, Hotel Senator Cádiz y el Parador Atlántico de Cádiz.

Rescate de surfistas en la playa

Otro escenario que se ensayará es el de la evacuación y rescate en la playa de Santa María del Mar. Este simulacro será entre las 11.00 y las 12.30 horas. Habrá tres incidencias en las que tendrán que trabajar los equipos de emergencia. En primer lugar, el rescate de una persona que caiga al espigón de la playa. En esta operación participarían los bomberos y un equipo sanitario.

Por otro lado, se avisará a los surfistas/bañistas que estén en el agua, ya que mientras se bañan no tienen acceso a su dispositivo móvil y no se habrán percatado de la llegada del mensaje ES-Alert. Además, habrá un actuación forense con fallecidos.

Rescate en el recinto portuario

El tercer escenario en el que se trabajará será la evacuación, salvamento y rescate en el recinto portuario. El tiempo de ejecución del escenario completo será entre las 10.00 y las 14.30 horas. La primera de estas incidencias será por la caída de un vehículo y la búsqueda de desparecidos en la zona portuaria. La segunda incidencia será para el rescate con un grupo cinológico de un edificio derrumbado en el recinto interior de la Zona Franca, la tercera incidencia será por la actuación forense con fallecidos.

A su vez, habrá una evaluación de edificios y daños de bienes naturales afectados por seísmo y maremoto en el que participarán el Colegio Oficial de Arquitectos, que irán señalando cuáles son los edificios que una vez haya pasado el tsunami son seguros para la población.