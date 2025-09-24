Las asignaturas pendientes del puente de la Constitución de 1812 de Cádiz

El diseño inicial del segundo puente de Cádiz contemplaba dos carriles en cada sentido destinados a todo tipo de vehículos. Durante las obras, la Junta de Andalucía, gobernada por aquel entonces por el PSOE, manifestó su intención de poner en marcha una segunda línea del tranvía en la provincia, que uniera Jerez con Cádiz. En ese momento las obras de la primera línea, entre Chiclana y Cádiz no estaban acabadas.

El Ministerio de Fomento, bajo el mando del Partido Popular, accedió a ampliar el tablero del puente incorporando en uno de sus laterales una plataforma con capacidad para dos carriles reservados exclusivamente al tranvía. Este debía iniciar su recorrido en la avenida de Astilleros, en Cádiz, con una parada en el Campus de Puerto Real, para posteriormente conectarse con el trazado ferroviario ya existente y finalizar en Jerez de la Frontera.

Esta modificación del proyecto generó un nuevo retraso en la ejecución de las obras y elevó considerablemente el presupuesto, ya que la plataforma representaba un coste superior a los 50 millones de euros.

No obstante, las obras de la segunda línea de tranvía han quedado descartadas a corto y medio plazo. Mientras que el objetivo de la primera línea era establecer una conexión ferroviaria entre Chiclana y la capital, la segunda línea habría enlazado municipios que ya disponen de acceso a Cádiz mediante el tren de Cercanías.

En un primer momento, estos dos carriles fueron usados por algunos autobuses interurbanos, pero este servicio fue descartado al poco tiempo. Durante el cierre al tráfico del puente Carranza, estos vehículos transitaron por estos carriles, y en abril de 2024 la película 'Tierra de nadie', rodó en estos dos carriles auxiliares. Sin embargo, en el uso cotidiano, permanecen prácticamente sin uso.

Las reivindicaciones del Río San Pedro

José Montilla, antiguo presidente de la plataforma de vecinos del Río San Pedro en Puerto Real, recuerda en el décimo aniversario del puente que «en principio la barriada lo veía como un elemento positivo de mejora de conexión, como que nos iba a posibilitar mejoras». Sin embargo, reconoce que «en muchos aspectos nos hemos quedado un poquito como a medias».

En su opinión, «la integración del puente con lo que fue la barriada fue mejorable», ya que se produjeron molestias y daños, sobre todo en lo relativo al uso del espacio. Explica que, mientras en Cádiz la entrada se adecuó, en la barriada se habló de crear un parque municipal, pero finalmente no hubo colaboración por parte de Carreteras. Eso generó una situación ambigua: «al final tenemos un espacio que ya no es de Carreteras, pero el Ayuntamiento de Puerto Real tampoco lo ha podido desarrollar«.

Montilla valora que el puente permite llegar en coche a Cádiz en apenas cinco minutos, aunque advierte de que «el modelo de transporte no puede estar basado en el coche, entre otras cosas porque después tampoco hay aparcamientos en Cádiz». Considera que se está perdiendo una oportunidad, ya que «el transporte a nivel de autobús no ha mejorado» y muchos vecinos se ven obligados a usar el coche.

Además, la línea del tranvía habría sido una buena alternativa de transporte público para los vecinos de esta barriada, pero «no se ha planteado ni parece que desde otras administraciones se esté planteando».

Un aspecto positivo de la llegada del segundo puente de Cádiz ha sido un incremento en el número de vecinos que viven en la barriada. «Se ha notado un poco el incremento, no solo de vecinos que por la situación que hay en Cádiz de subida de precios se han venido a la barriada, sino incluso de estudiantes». La cercanía con Cádiz y la conexión rápida en coche, afirma, favorecen que la barriada se consolide como un lugar atractivo para vivir.

En relación a las obras del puente, Montilla recuerda las molestias fueron importantes, ya que los pilotes del viaducto se hincaban con martillos «al lado de las casas», lo que ocasionó «grietas» en muchas de ellas. Respecto a las compensaciones, explica que «la obra estableció algunas compensaciones e hizo algunos arreglos en la entrada de la barriada, en algunas aceras y en algunas carreteras», aunque reconoce que no fueron del todo satisfactorios. Por ejemplo, mencionó el reasfaltado en la avenida Argentina o la ampliación de la acera junto al colegio de la barriada, que acabó generando desniveles y «charcos importantes» cuando llueve con intensidad.

«Sé que hubo vecinos que protestaron, a algunos se les atendieron, no sé si se les atendió a todos».